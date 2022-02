tado° raddoppia le vendite di termostati intelligenti

tado° annuncia di aver raggiunto due milioni di vendite dei suoi termostati intelligenti in tutta Europa. Sebbene il primo traguardo di un milione di termostati intelligenti venduti sia stato raggiunto nei primi 7 anni di vita dell’azienda, il secondo milione di vendite di termostati intelligenti tado° è stato raggiunto in soli due anni, mostrando un rapido tasso di crescita per il business.

In tempi in cui i prezzi dell’energia raggiungono nuove vette e i clienti scoraggiati hanno a che fare con l’aumento dei costi di riscaldamento, il controllo intelligente dell’energia è diventato più importante che mai. Le tecnologie come i termostati intelligenti sono una soluzione affidabile e a lungo termine per aiutare le persone a risparmiare in media il 22% dei costi energetici annuali. Questo risparmio del 22% fornito dai termostati intelligenti potrebbe essere un’ancora di salvezza per coloro che, nel 2022, hanno difficoltà a pagare le bollette e mantenere la loro casa calda.

Negli ultimi mesi i prezzi delle bollette della luce e del gas hanno subito un forte aumento. Per questo, il governo italiano sta vagliando una serie di ulteriori misure che possano attenuare l’impatto del caro bollette sulle famiglie e le imprese, in aggiunta a quelle già introdotte come l’annullamento transitorio degli oneri generali di sistema e il potenziamento del bonus sociale alle famiglie in difficoltà. Le nuove misure, che verranno sancite da un decreto di prossima emanazione, permetteranno ai proprietari di casa, alle famiglie a basso reddito e alle imprese di gestire al meglio le bollette potendo così investire in misure di efficienza energetica e ridurre le loro bollette di un ulteriore 22% all’anno.

Compatibile con tutte le tipologie di casa

Con vendite di un milione di termostati intelligenti tra il 2020 e il 2022, tado° ha un ruolo da protagonista nella sensibilizzazione alla scelta del riscaldamento e del controllo smart nelle case europee. I termostati intelligenti tado° sono i più compatibili del mercato europeo: infatti sono presenti in oltre il 95% di tutte le case europee. I dispositivi dell’azienda sono compatibili con 18.000 sistemi di riscaldamento di oltre 900 costruttori. Grazie alle dettagliate istruzioni step-by-step fornite dall’app, gli utenti possono facilmente installare il termostato in autonomia.

«Con il nostro know-how e le nostre tecnologie intelligenti vogliamo rivoluzionare il mercato energetico per un comfort maggiore, un migliore risparmio di denaro e un futuro più sostenibile per i nostri clienti» dichiara Christian Deilmann, co-fondatore e CPO di tado°. «Per questo motivo la nostra vision è di creare una delle piattaforme di gestione ed efficienza energetica intelligente più impattanti in Europa e non solo».

Il Futuro dell’uso flessibile dell’energia

L’efficienza energetica e l’innovazione sono più importanti che mai per ridurre la dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili. Con soluzioni sostenibili come le pompe di calore unite al controllo intelligente di tado° e le tariffe elettriche a tempo di utilizzo, l’energia diventerà una soluzione pulita e conveniente con costi più bassi.

I sistemi di controllo tado° possono utilizzare automaticamente i periodi di energia a basso prezzo per riscaldare i serbatoi di accumulo e di acqua calda. In un momento storico in cui i prezzi dell’energia stanno toccando cifre mai raggiunte, tado° sfrutterà l’uso del calore immagazzinato e dell’acqua calda per evitare di comprare energia a tariffe elevate. Questo riduce i costi dell’energia senza compromettere il comfort.

La soluzione di tado° serve anche al futuro delle reti energetiche e delle rinnovabili. La flessibilità della domanda energetica sarà la chiave per consentire un sistema di energia completamente rinnovabile per l’Europa.

Ricordiamo che a gennaio di quest’anno tado° ha acquisito aWATTar specializzata in tecnologie per il bilanciamento del carico energetico e nelle offerte energetiche per fascia oraria. Per la domotica in chiave Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch rimandiamo a questa guida di macitynet.