Honor Pad V9 e Watch 5 Ultra arrivano in Italia, visti al MWC25

Pubblicità

Insieme al nuovo tablet V9 e alla versione Ultra dello smartwatch Watch 5 mostrati al Mobile World Congress è arrivata anche una bella sorpresa per tutti i clienti Honor: l’estensione a 7 anni per il supporto Android e per le patch di sicurezza dei suoi dispositivi. Questo progetto si chiama Honor Alpha Plan e mette appunto il cliente al centro per garantirgli un supporto ancora maggiore rispetto ai 5 anni offerti fino ad oggi.

Per quanto riguarda l’Italia i primi dispositivi ad includerlo sono l’Honor Magic V3 arrivato a settembre e l’Honor Magic7 Pro rilasciato a gennaio, oltre ovviamente a quelli appena annunciati alla fiera.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Honor Pad V9

Questo tablet è arrivato sul mercato cinese a dicembre mentre la versione internazionale, Italia compresa, sarà disponibile nei prossimi giorni. Si tratta di un dispositivo di fascia media, sottile 6 millimetri e con un peso che sfiora il mezzo chilo.

Molto buona la batteria da 10.100 mAh, con un’autonomia complessiva di 80 giorni in Standby e di rilievo anche lo schermo, un pannello IPS LCD da 11,5″ con risoluzione pari a 2.800 x 1.840 pixel e un refresh di 144 Hz. Le tecnologie a bordo comprendono quelle per ridurre le emissioni di luce blu e l’anti sfarfallio.

Soprattutto, è certificato IMAX Enhanced che promette una immersione di livello cinematografico grazie agli 8 speaker con tecnologia Hi-Res Audio e dts-X.

Riguardo il comparto fotografico monta, nel frontale troviamo una fotocamra 8 MP per le videochiamate e una posteriore da 13 MP per foto occasionali e scansione dei documenti. Lato connettività le tecnologie Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15 e include diverse funzionalità interessanti tra cui:

3D Avatar che viene creato tramite AI;

che viene creato tramite AI; Magic Portal , una barra degli strumenti per la produttività;

, una barra degli strumenti per la produttività; MagicRing , per la condivisione in rete tra i dispositivi dello stesso ecosistema;

, per la condivisione in rete tra i dispositivi dello stesso ecosistema; Appunti A I, un’app con convertitore voce-testo in tempo reale;

I, un’app con convertitore voce-testo in tempo reale; Honor Docs, un’app che supporta tutti i documenti più comuni.

Accessori

Volendo si può accompagnare alla HONOR Magic Pencil 3, una penna con strumenti AI come il supporto al Google Cerchia e Cerca.

Disponibilità e prezzo

Honor Pad V9 arriva nei prossimi giorni in versione 8+256 GB a 499,99 €.

Honor Watch 5 Ultra

Altra novità di Honor al MWC è il Watch 5 Ultra, uno smartwatch con cassa da 46 mm in titanio e una corona per navigare facilmente all’interno dell’interfaccia e un cinturino in fluoroelastomero da 22 mm.

Mette a disposizione più di 10.000 quadranti per personalizzare la modalità Orologio e usa una batteria da 480 mAh che promette fino a 2 settimane di autonomia con un uso considerato normale.

Lo schermo è un AMOLED da 1,5″ con risoluzione 466 x 466 pixel a 60 Hz e copertura in vetro zaffiro. E volendo si può attivare la modalità Always On per tenerlo sempre acceso con impresse le informazioni di base senza dover sollevare il polso.

Lato salute può tracciare più di 100 attività sportive differenti e c’è l’ECG. Infine, è impermeabile (certificazione IP68).

Disponibilità e prezzo

Arriva nelle prossime settimane al prezzo di 279 €.

Honor Earbuds Open

Annunciati a febbraio, alla fiera c’è spazio anche per questi auricolari, molto avanzati soprattutto dal punto di vista delle tecnologie implementate, tra cui segnaliamo il circuito multi-magnetico toroidale da 16 mm, l’algoritmo di bassi virtuali e il Surround Cinema Stereo.

Sono decisamente leggeri (circa 8 grammi l’uno) e oltre alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore ANC, mettono a disposizione diverse funzioni AI interessanti, come la traduzione in tempo reale per 15 lingue diverse che funziona così:

se entrambe le persone indossano un paio di auricolari possono semplicemente parlare la loro lingua e ascoltare in cuffia direttamente la traduzione di ciò che dice l’altro;

in alternativa la traduzione di quel che viene detto dall’utente che indossa gli auricolari può essere amplificata tramite lo smartphone.

Disponibilità e prezzo

Gli Honor Earbuds Open sono già in vendita anche su Amazon al prezzo di 129,90 €.

Sto caricando altre schede...

Honor Magic7 RSR

Infine in fiera ha fatto la sua apparizione l’edizione Porsche Design dell’Honor Magic7 RSR, uno smartphone disponibile nel nostro paese soltanto dal mese scorso. Il prezzo è di 1.799 €.

Altro dal MWC 2025

Per tutte le notizie dedicate all’edizione 2025 della fiera dell’elettronica di consumo in corso a Barcellona vi basta sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.