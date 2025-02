Come attivare su iPhone il Google Cerchia e Cerca esclusivo di Android

Pubblicità

Ci sono diversi motivi per cui si potrebbe preferire un telefono Android ad un iPhone; uno di questi si chiama Google Cerchia e Cerca, una funzione che, tra le tante, permette di effettuare ricerche sul web partendo da un’immagine.

Il sistema si affida a Google Lens per identificare magari un oggetto, oppure una pianta o un animale partendo da una semplice fotografia. Nei telefoni Android più recenti, richiamando questa funzione, basta poi cerchiare il soggetto che si vuole sottoporre alla ricerca e in pochi secondi si ottengono una serie di risultati, spesso pertinenti, direttamente da Google.

Come potete vedere voi stessi dal video di presentazione qui sotto, può fare anche altre cose.

Quella della ricerca sul web partendo da un’immagine è forse la più interessante e, adesso arriva la sorpresa, si può in un certo senso abilitare anche sugli iPhone. Come? seguendo le istruzioni qui sotto.

Intanto, l’app

Per prima cosa dovete installare l’app Google perché è da qui che passeremo per ottenere l’accesso a Google Lens.

Scaricatela e installatela, tanto è gratuita. Al termine del download, procedete con i prossimi passaggi.

Creare la scorciatoia magica

Ancora una volta è l’app Comandi Rapidi di Apple che ci permette di fare la magia. Apritela, quindi:

dalla scheda Comandi rapidi , cliccate sul tasto + in alto a destra;

, cliccate sul in alto a destra; nella barra Cerca azioni , cercate quella chiamata Scatta screenshot e selezionatela per aggiungerla alla lista;

, cercate quella chiamata e selezionatela per aggiungerla alla lista; sempre dalla stessa barra di ricerca, adesso cercate Cerca immagine con Lens , e aggiungetela al flusso;

, e aggiungetela al flusso; adesso cliccate su Fine in alto a destra.

Come funziona

L’azione appena creata sostanzialmente funziona così: richiamandola, viene scattato uno screenshot e, contemporaneamente, viene dato in pasto all’app Google, che l’analizzerà con Google Lens.

Se viene individuato un soggetto ricercabile, l’app lo selezionerà da sola. Altrimenti sarà sufficiente regolare le dimensioni del rettangolo in sovrimpressione per indicare con precisione cos’è che, di quell’immagine, vorremmo rintracciare sul web.

Cosa fare adesso

Questa nuova scorciatoia possiamo richiamarla in diversi modi.

Se avete un iPhone 15 o un altro modello più recente dotato del tasto Azione, potete associarla direttamente al pulsante sfruttando la modalità Controlli (nel caso, seguite questa guida). Eventualmente è possibile attivarla usando Siri chiedendo all’assistente vocale di attivare la scorciatoia. Oppure, se non volete usare la voce e il vostro iPhone non è abbastanza recente da avere il tasto Azione, potete sfruttare il Tocco Posteriore, una funzione disponibile a partire da iOS 14. Si configura così: aprite l’app Impostazioni; cliccate su Accessibilità; selezionate Tocco; scorrete in basso, accedete al pannello Tocco posteriore; scegliete se usare il doppio tocco o il triplo tocco; scorrete in basso e selezionate il comando rapido creato in precedenza.

Da adesso in poi vi basterà bussare sul retro del telefono con un dito, due o tre volte in base all’opzione scelta, per far sì che il telefono effettui lo screenshot e lo invii all’app Google per l’analisi tramite Google Lens.

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti i tutorial per iOS 17 e iOS 18 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.