Addio Humane, la società dell’AI Pin vende tutto ad HP

Smantellata e venduta ad HP la società Humane, quella che si era fatta notare per Humane AI, un piccolo gadget da indossare come una spilla, presentato come uno smartphone senza display e con un proiettore laser per visualizzare le informazioni sul palmo della mano.

Humane ha venduto la maggior parte dei suoi asset ad HP per 116 milioni di dollari e l’AI Pin non sarà più venduto.

Ad annunciarlo è stata Humane stessa spiegando in un documento di supporto che gli AI Pin venduti continueranno a funzionare fino al 28 febbraio; dopo tale data, i gadget in questione “non si collegheranno più ai server” e non saranno più supportate chiamate e messaggi, query e risposte dell’AI e accesso al cloud. Humane sta invitando gli utenti a scaricare eventuali immagini, video e note memorizzate sul cloud prima della data di chiusura e conseguente eliminazione di tutto quanto memorizzato sui server.

Dopo la chiusura, funzionalità offline di base quali la verifica della batteria, funzioneranno ancora ma quelle che richiedono l’accesso al cloud non saranno più disponibili.

HP ha comprato CosmOS, sistema operativo sul quale stava lavorando l’azienda, pensato per essere utilizzabile con smartphone, smart tv, speaker e sistemi in-car e portare alcune delle funzionalità AI viste con il precedente sfortunato dispositivo su un ampio ventaglio di prodotti. In un comunicato stampa si sottolinea che l’acquisizione di HP garantirà a quest’ultima l’accesso a oltre 300 brevetti e di diventare titolare di diverse richieste di brevetto.

Dopo l’hype iniziale, l’Humane AI Pin si era rivelato un flop colossale, con numerosi utenti che avevano deciso di chiedere il rimborso completo. Il gadget, proposto a 699$, per funzionare richiedeva un abbonamento mensile; ne sarebbero stati venduti molto pochi (si parla di circa 10.000 unità rispetto alle 100.000 attese per il primo anno), numeri insufficienti a rendere il business sostenibile.

Bloomberg riferisce che il team di Humane, compresi i fondatori Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, daranno vita a una nuova divisione in HP per favorire l’integrazione dell’intelligenza artificiale in computer, stampanti e sale conferenze connesse. Il nuovo team sarà denominato HP IQ, indicato come un nuovo innovation lab di HP per l’AI, che avrà l’obiettivo di creare un ecosistema intelligente destinato a prodotti e servizi vari.

