Il monitor con le ruote da usare in giro per casa

Pubblicità

Sbagliate di grosso se pensate che un monitor con le ruote è roba da fantascienza, perché esiste: KTC A32Q7 Pro è appena arrivato sul mercato, con la promessa di rivoluzionare per sempre l’accesso alla tecnologia in casa.

Se già da anni infatti grazie a smartphone e tablet e più di recente con le Smart TV possiamo avere a disposizione uno schermo connesso in qualsiasi stanza, con questa soluzione beneficiamo di un 32 pollici che vi potete portare perfino in bagno o in giardino, e senza lunghi e ingombranti cavi per l’alimentazione.

Funziona infatti a batteria e con una ricarica completa di 2,5 ore a 90 Watt è possibile usarlo per 5 ore consecutive prima che si scarichi.

A bordo c’è Android 13 e di conseguenza c’è il Play Store per poterci installare qualsiasi app. Significa quindi avere a disposizione sia un tablet enorme con schermo ELED da 32″ con risoluzione 4K, sia uno schermo su cui trasmettere in streaming qualsiasi cosa proveniente da un altro dispositivo Android oppure iPhone, iPad, computer Windows e Mac.

C’è anche la USB per prelevare i contenuti da una memoria esterna e la presa HDMI per raddoppiare la produttività collegandolo ad un secondo schermo.

Ad alimentarlo c’è un processore a otto core con 8 GB di RAM e 128 GB di capacità, il tutto su uno schermo che per altro è anche touch, quindi si controlla col dito e ci si può perfino disegnare sopra, usandolo occasionalmente anche come una grande lavagna digitale.

Il punto di forza come dicevamo è dato dalla sua portabilità, che è garantita da una solida base mobile e un palo telescopico per adattarne l’uso in base al contesto. Si va dall’assistente in cucina per le video ricette all’intrattenimento in camera per disegni e videogiochi, e tutte quelle altre cose che oggi fareste con una TV o un tablet, ma col vantaggio di un monitor da 32″ senza fili e sospeso in aria.

Se vi interessa sappiate che al momento lo potete comprare in sconto su GeekMall: costa 899,99 € ma c’è l’offerta che taglia il prezzo a 769,99 €; se poi inserite il codice KTCA32Q7Pro nel carrello risparmiate altri 30 Euro, pagandolo quindi 739,99 €.

Per i gamer: KTC H27S25E

Se invece vi serve un più tradizionale monitor da scrivania, questo è ottimo specie in ottica gaming: è un 27 pollici con risoluzione QHD e refresh a 240 Hz per un ritardo di appena 1 ms.

Ha per altro un design curvo, quindi offre una maggiore immersività rispetto ai monitor lineari. Inoltre supporta l’HDR e include la tecnologia flicker-free e la funzione per la riduzione dell’emissione della luce blu per prevenire l’affaticamento degli occhi.

Se vi interessa invece di 359,99 € al momento lo trovate in offerta a 269,99 €; se inserite il codice KTCH27S25E nel carrello però risparmiate altri 10 Euro pagandolo quindi 259,99 €.

La promozione

Questi ed altri monitor sono in offerta su GeekMall fino al 28 Febbraio: potete dare un’occhiata a tutti gli sconti cliccando qui.