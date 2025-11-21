Facebook Twitter Youtube

HP e Dell hanno disabilitato il supporto HEVC da alcuni laptop senza spiegare il motivo

Di Mauro Notarianni
Alcuni utenti di laptop Dell e HP hanno notato l’impossibilità di riprodurre contenuti HEVC/H.265 nei browser web, nonostante i loro computer integrino nell’hardware il supporto per la decodifica di questi formati.

I laptop con processori Intel Core di sesta generazione o seguenti integrano il supporto alla codifica e decodifica HEVC (High Efficiency Video Coding, noto anche come H.265 e MPEG-H Part 2), e AMD offre la tecnologia necessaria sin dal 2015. Ciononostante, sia Dell, sia HP hanno disabilitato la funzione su alcuni notebook commerciali.

A riferirlo è il sito statunitense Ars Technica spiegando che HP lo indica nelle schede tecniche dei laptop interessati, inclusi i modelli HP ProBook 460 G11 [PDF], ProBook 465 G11 [PDF] ed EliteBook 665 G11 [PDF]. “L’accelerazione hardware per CODEC H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding) è disabilitata su questa piattaforma, inclusa la configurazione corrente e le opzioni alternative”, si  legge nelle specifiche tecniche.

Cambio TV 2020, chi dovrà farlo e perché

Le risposte di Dell e HP

Come accennato, sia HP, sia Dell, non forniscono indicazioni sul perché hanno scelto di disabilitare il supporto HEVC in alcuni loro laptop. Un portavoce di HP ha riferito: “Nel 2024 HP ha disabilitato il codec hardware HEVC (H.265) su dispositivi selezionati, inclusa la serie di prodotti 600 G11, la serie 400 G11 e la serie 200 G9. Gli utenti che necessitano della possibilità di codificare o decodificare contenuti HEVC su uno dei modelli interessati, possono utilizzare soluzioni di  terze parti con licenza che offrono il supporto HEVC. Verificate con il vostro player video preferito il supporto HEVC”.

Simile la risposta del team Dell per i rapporti con i media: “La riproduzione HEVC è disponibile su sistemi premium di Dell e in selezionati modelli standard dotati di determinati hardware o software, come display 4K integrati, schede video discrete Dolby Vision o software quali Cyberlink BluRay Su altri sistemi base o standard, la riproduzione HEVC non è inclusa ma gli utenti possono accedere a contenuti HEVC acquistando economiche app di terze parti dal Microsoft Store. Per una migliore esperienza con i contenuti ad alta risoluzione, gli utenti sono invitati a sfruttare selezionati sistemi progettati per la gestione di 4K o requisiti di alte prestazioni”.

Nel 2015 un gruppo industriale denominato HEVC Advance minacciava la richiesta di royalty per il video codec HEVC in grado di dimezzare la larghezza di banda richiesta per lo streaming online di video o offrire alte risoluzioni a parità di utilizzo di banda.

