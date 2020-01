Le migliori batterie portatili per smartphone, e non solo

Al giorno d’oggi non c’è smartphone che non debba essere accompagnato da una batteria portatile. Non solo quando la capacità della batteria dello smartphone è risicata, ma perché si tratta di accessori particolarmente utili quando si è in viaggio, o comunque si ha difficoltà a reperire una presa di corrente per lungo tempo. In passato abbiamo già realizzato una lista delle migliori batterie con porta USB-C, in pratica compatibili con gli speciali cavi che Apple ha cominciato ad adottare con i nuovi iPhone 11 Pro e gli ultimi iPad Pro. Ma in circolazione ci sono molte batterie di alta qualità che non hanno questa porta e che sono comunque compatibili con il mondo iPhone e Android. Ne abbiamo selezionate dieci, tutte diverse una dall’altra per speciali peculiarità.

Equinux New Tizi Tankstation PRO

Tra le migliori batterie portatili di ricarica, quasi una vera e propria stazione di ricarica, c’è la Equinux New Tizi Tankstation PRO Si tratta di una batteria con ben due porte Power Delivery ad alto rendimento con Ricarica parallela da 60W e 30W, il che la rende indicata, oltre che per gli smartphone e gli iPhone, anche per MacBook Pro e iPad Pro. Propone anche due porte USB-A aggiuntive con un massimo di 15 W. La porta USB C è compatibile con MacBook Pro (dal 2016 in poi), MacBook (dal 2017 in poi), MacBook Air (2018), iPad Pro (che capace di assorbire fino a 30W in ricarica), iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X e iPhone 8. Tizi Tankstation Pro offre un’impressionante potenza totale di 90 W e ha la più alta potenza PD di tutte le stazioni di ricarica attualmente disponibili sul mercato, dato che la maggior parte offre solo circa 60 W o 18 W.

Anker PowerCore 10000 PD Redux

Piccola nel formato ma dalla grande capacità, ben 10000 mAh nominali. Potrebbe essere questo lo slogan della batteria PD Redux, che come suggerisce la sigla che porta, supporta la ricarica Power Delivery, quindi la carica veloce. È in grado di supportare più di due ricariche di iPhone XS o Galaxy S10, e più di una ricarica per iPad mini 5. Tra le caratteristiche offre una tripla modalità di ricarica: porta USB-C con Power Delivery da 18 W, porta USB-A abilitata PowerIQ e modalità di ricarica di compensazione per dispositivi a bassa potenza. Macitynet l’ha provata qui, dandone tutte le specifiche e facendo dei test.

Tronsmart Powerbank

Tronsmart Trim PBD01 10000mAh, grazie al suo design ultrasottile, compatto e sottile, solo 11.8mm di spessore, è un concentrato di potenza, solidità e portabilità. Supporta la tecnologia Power Delivery 3.0/18W con la porta USB-C integrata (PD 3.0 18W), grazie alla quale caricherete velocemente iPhone X o 8, e successivi, fino al 50% in 30 minuti. Inoltre, questa powerbank supporta anche la ricarica rapida degli ultimi modelli di iPhone e altri dispositivi PD, come iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR, e successivi. Presenta anche il supporto a Quick Charge 3.0 la tecnologia proprietaria di Qualcomm, compatibile anche con USB, QC 2.0 e 1.0. La Confezione assieme alla batteria, il cavo Micro USB e un borsello da trasporto.

Moshi Porto Q 5K

La Moshi Porto Q 5K è un 2-in-1. Offre funzione di dock di ricarica wireless, ma anche di batteria esterna, sempre con supporto alla ricarica senza filo. In pratica si tratta di una piattaforma wireless che offre la possibilità di ricaricare un dispositivo compatibile con il sistema di ripristino della batteria in wireless anche in mobilità. Offre una capacità di 5.000 mAh, è certificata Qi e, come molti prodotti Moshi, ha un design davvero interessante, minimale ed elegante, con un tessuto sulla parte superiore che lo rende gradevole alla vista e piacevole al tatto.

Portafogli-batteria Nomad Horween

Più che di una batteria stiamo parlando “anche” di una batteria. Questo accessorio Nomad infatti è un vero e proprio portafoglio, all’interno del quale è nascosta una piccola batteria per ricaricare il dispositivo. E’ realizzato in pregiata pelle Horween, uno storico produttore americano specializzato nel trattamento delle pelli. È fabbricato a mano, con un design sottile ed elegante allo stesso tempo. Offre spazio in sei tasche, due scomparti supplementari per schede e un vano per monete. La batteria interna è di 2400 mAh, di certo non molto, comparabilmente alle necessità di ricarica degli attuali dispositivi, ma sufficiente per una ricarica di emergenza.

Vancely Power Bank 10000mAh

Ben 10000mAh per questa Vancely in grado di ricaricare qualsiasi smartphone, dagli iPhone ai dispositivi Android. Carica un iPhone 11 fino a 2,5 volte volte, iPhone 8 fino a 4 volte, e al suo interno adotta una tecnologia in grado di identificare automaticamente il dispositivo connesso, per una ricarica più veloce possibile. Il caricabatterie è dotato di una porta di ingresso da 5 V/ 2,1A, doppia uscita USB 5 V/2,4A, ed è dunque possibile caricare due dispositivi contemporaneamente. Dispone di LED che indicano il livello della batteria e lo stato di carica. Il segno distintivo sono le dimensioni molto ridotte.



Belkin Valet Charger

Belkin Valet Charger è creata da un brand ben noto all’interno di queso segmento. Quella di Belkin permette di ricaricare un iPhone e anche Apple Watch durante gli spostamenti, ovunque ci si trovi. Fornisce fino a 63 ore aggiuntive di durata della batteria dell’Apple Watch, grazie ai suoi 2.000 mAh. Naturalmente è dotato di certificazione MFi, dunque garantisce la compatibilità con i dispositivi iOS e un funzionamento sicuro. E’ compatibile con Apple Watch Series 4, 3, 2 e 1. I 6700 Mah permettono una ricarica di emergenza di un qualunque iPhone, anche e l’uscita è solo da 1 Ah. Macitynet l’ha provata qui.

Harman/Kardon Esquire 2

Oltre che una batteria, anche e soprattutto un altoparlante Bluetooth premium, con sistema di teleconferenza integrato. Progettato con 4 driver e un radiatore passivo per fornire un audio impeccabile offre possibilità di conferenza anche grazie a un microfono quadruplo integrato, che fornisce una chiarezza a 360 gradi. Non è economico, ma si tratta di un accessorio esclusivo, che naturalmente può anche ricaricare un qualunque smartphone.

Mophie Powerstation XXL

Una batteria portatile monstre, da ben 19.500 mAh, in grado di fornire più di 1 carica completa a un MacBook. Si tratta di una power bank consigliata a chi ha necessità di ricaricare non solo l’iPhone o lo smartphone, ma dispositivi più potenti, appunto come un MacBook, o un iPad. Offre una porta di ingresso / uscita USB-C (30 watt max) con porta di uscita USB-A aggiuntiva 5V/2.4A. La custodia avvolta in tessuto offre un look and feel premium. E’ possibile collegare il Powerstation USB-C XXL contemporaneamente al Macbook e alla corrente, così da ricaricarli entrambi, grazie al sistema di ricarica prioritaria

imuto 10000mAh

La iMuto 10000 mAh è una batteria dalle brandi capacità nominali, da ben 10000mAh ma in dimensioni ultra compatte. E’ in grado di caricare velocemente iPhone 11 quasi 2 volte e mezzo, iPad mini una volta e Galaxy S10 più di due volte. Offre la tecnologia iM-Power: entrambe le porte USB rilevano i dispositivi in modo intelligente, per fornire la carica più veloce a 2 dispositivi contemporaneamente. Incorpora un display LCD Digi-Power che mostra la potenza residua in formato digitale.

imuto Wireless 20000mAh

iMuto Power air 20 è una batteria esterna da 20000 mAh, con porta Micro USB (5V / 2A) e 2 porte in uscita USB (5V / 2.4A), combinate con la funzione di ricarica wireless, che permette di caricare contemporaneamente tre diversi dispositivi. La ricarica wireless può fornire una potenza di uscita di 5 W / 7,5 W / 10 W (max) ed è compatibile con quasi tutti i dispositivi che supportano la ricarica wireless QI. Riconosce i dispositivi a una distanza di 8 mm, quindi funziona anche se si utilizza una cover.