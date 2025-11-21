Imperdibile offerta da Lidl: l’elettrodomestico Silvercrest che vogliono tutti in vendita a meno di 20€

Il prodotto che tutti dovrebbero avere e infatti desiderano, al momento è a un prezzo bassissimo nella catena di ipermercati
Lidl ha decisamente anticipato il Natale con offerte che sono dei veri e propri “regali”. La catena di ipermercati nell’ultimo volantino ha inserito l’elettrodomestico che è il sogno di tutti a un costo davvero ridotto, una sorpresa per tutti e, infatti, sta andando a ruba.
Si tratta di uno strumento che non dovrebbe mai mancare in cucina, un validissimo alleato che è il momento di acquistare, visto che è in vendita da Lidl a meno di 20 euro, praticamente una cifra con cui si può fare solo un piccolo aperitivo.
Macchina sottovuoto Silvercrest da Lidl, funzionalità e utilizzo
Dal 20 novembre è presente nel volantino Lidl la macchina sottovuoto e chiudi sacchetti Silvercrest al prezzo scontatissimo di 19.99 euro. Parliamo di un prodotto utilissimo per chi ama conservare i cibi, ma anche per organizzare la dispensa di casa, un valido alleato che facilita la vita. In vista del Natale, dove praticamente avanza qualsiasi tipo di alimento e dove capita di ricevere in regalo salumi e altro, è ancora più utile.
La macchina sottovuoto Silvercrest è facilissima da usare, dotata di funzione “wet” per gli alimenti umidi e “soft” per alimenti delicati, ha una potenza di 130 W ed è in vendita con gli accessori inclusi. Quest’offerta di Lidl è un vero affare, ma anche un’ottima idea di regalo di Natale a una suocera, piuttosto che ad un’amica.
Non tutti sanno quanto sia utile conservare i cibi sottovuoto, come prima cosa la procedura della rimozione dell’aria rallenta l’ossidazione e conserva così tutte le vitamine e le proprietà nutritive presenti negli alimenti. Ma questo elettrodomestico ha una serie di vantaggi importantissimi, è ideale per le marinature che saranno più semplici, gli alimenti che sono cucinati sottovuoto sono più teneri.
Ma una macchina per il sottovuoto è utilissima per conservare porzioni di pesce, carne, zuppe e chi ne ha più ne metta. Così si avrà sempre qualcosa da mangiare e preparare in modo facile e veloce. Questo elettrodomestico, inoltre, aiuta a ridurre gli sprechi, si potranno fare super acquisti e conservare tutto in mono-porzione, magari approfittandone di un’offerta.
Questa macchina è facilissima da usare, per preparare gli alimenti dovranno essere asciugati bene, se serve tagliarli e poi inserirli nell’apposito sacchetto. Poi in base al tipo di alimento, si selezionerà l’opzione “wet” per cibi umidi e “soft” per alimenti delicati. Bisogna procedere ad aspirare e sigillare lasciando sempre qualche centimetro libero in alto, infine si dovranno etichettare tutte le buste, così da conservarle in base alla data in cui sono state preparate.