Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Imperdibile offerta da Lidl: l’elettrodomestico Silvercrest che vogliono tutti in vendita a meno di 20€
Curiosità Tech

Imperdibile offerta da Lidl: l’elettrodomestico Silvercrest che vogliono tutti in vendita a meno di 20€

Di Francesca Testa
offerta lidl elettrodomestico
Imperdibile offerta da Lidl: l’elettrodomestico Silvercrest che vogliono tutti in vendita a meno di 20€ - Macitynet.it

Il prodotto che tutti dovrebbero avere e infatti desiderano, al momento è a un prezzo bassissimo nella catena di ipermercati

Lidl ha decisamente anticipato il Natale con offerte che sono dei veri e propri “regali”. La catena di ipermercati nell’ultimo volantino ha inserito l’elettrodomestico che è il sogno di tutti a un costo davvero ridotto, una sorpresa per tutti e, infatti, sta andando a ruba.

Si tratta di uno strumento che non dovrebbe mai mancare in cucina, un validissimo alleato che è il momento di acquistare, visto che è in vendita da Lidl a meno di 20 euro, praticamente una cifra con cui si può fare solo un piccolo aperitivo.

Macchina sottovuoto Silvercrest da Lidl, funzionalità e utilizzo

Dal 20 novembre è presente nel volantino Lidl la macchina sottovuoto e chiudi sacchetti Silvercrest al prezzo scontatissimo di 19.99 euro. Parliamo di un prodotto utilissimo per chi ama conservare i cibi, ma anche per organizzare la dispensa di casa, un valido alleato che facilita la vita. In vista del Natale, dove praticamente avanza qualsiasi tipo di alimento e dove capita di ricevere in regalo salumi e altro, è ancora più utile.

offerta macchina sottovuoto
La macchina sottovuoto in offerta da Lidl (Foto Lidl.it) – Macitynet.it

La macchina sottovuoto Silvercrest è facilissima da usare, dotata di funzione “wet” per gli alimenti umidi e “soft” per alimenti delicati, ha una potenza di 130 W ed è in vendita con gli accessori inclusi. Quest’offerta di Lidl è un vero affare, ma anche un’ottima idea di regalo di Natale a una suocera, piuttosto che ad un’amica.

Non tutti sanno quanto sia utile conservare i cibi sottovuoto, come prima cosa la procedura della rimozione dell’aria rallenta l’ossidazione e conserva così tutte le vitamine e le proprietà nutritive presenti negli alimenti. Ma questo elettrodomestico ha una serie di vantaggi importantissimi, è ideale per le marinature che saranno più semplici, gli alimenti che sono cucinati sottovuoto sono più teneri.

Ma una macchina per il sottovuoto è utilissima per conservare porzioni di pesce, carne, zuppe e chi ne ha più ne metta. Così si avrà sempre qualcosa da mangiare e preparare in modo facile e veloce. Questo elettrodomestico, inoltre, aiuta a ridurre gli sprechi, si potranno fare super acquisti e conservare tutto in mono-porzione, magari approfittandone di un’offerta.

Questa macchina è facilissima da usare, per preparare gli alimenti dovranno essere asciugati bene, se serve tagliarli e poi inserirli nell’apposito sacchetto. Poi in base al tipo di alimento, si selezionerà l’opzione “wet” per cibi umidi e “soft” per alimenti delicati. Bisogna procedere ad aspirare e sigillare lasciando sempre qualche centimetro libero in alto, infine si dovranno etichettare tutte le buste, così da conservarle in base alla data in cui sono state preparate.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Altri PC e Tablet

Altri Smartphone

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Accessori Smartphone, Computer e Tablet

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness e Salute

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
WhatsApp migliora la funzione Informazioni
Articolo successivo
Black Friday, le cuffie aperte Sennheiser HD 599 scendono a 79,99€

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.