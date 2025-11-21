Imperdibile offerta da Lidl: l’elettrodomestico Silvercrest che vogliono tutti in vendita a meno di 20€

Il prodotto che tutti dovrebbero avere e infatti desiderano, al momento è a un prezzo bassissimo nella catena di ipermercati

Lidl ha decisamente anticipato il Natale con offerte che sono dei veri e propri “regali”. La catena di ipermercati nell’ultimo volantino ha inserito l’elettrodomestico che è il sogno di tutti a un costo davvero ridotto, una sorpresa per tutti e, infatti, sta andando a ruba.

Si tratta di uno strumento che non dovrebbe mai mancare in cucina, un validissimo alleato che è il momento di acquistare, visto che è in vendita da Lidl a meno di 20 euro, praticamente una cifra con cui si può fare solo un piccolo aperitivo.

Macchina sottovuoto Silvercrest da Lidl, funzionalità e utilizzo

Dal 20 novembre è presente nel volantino Lidl la macchina sottovuoto e chiudi sacchetti Silvercrest al prezzo scontatissimo di 19.99 euro. Parliamo di un prodotto utilissimo per chi ama conservare i cibi, ma anche per organizzare la dispensa di casa, un valido alleato che facilita la vita. In vista del Natale, dove praticamente avanza qualsiasi tipo di alimento e dove capita di ricevere in regalo salumi e altro, è ancora più utile.

La macchina sottovuoto Silvercrest è facilissima da usare, dotata di funzione “wet” per gli alimenti umidi e “soft” per alimenti delicati, ha una potenza di 130 W ed è in vendita con gli accessori inclusi. Quest’offerta di Lidl è un vero affare, ma anche un’ottima idea di regalo di Natale a una suocera, piuttosto che ad un’amica.

Non tutti sanno quanto sia utile conservare i cibi sottovuoto, come prima cosa la procedura della rimozione dell’aria rallenta l’ossidazione e conserva così tutte le vitamine e le proprietà nutritive presenti negli alimenti. Ma questo elettrodomestico ha una serie di vantaggi importantissimi, è ideale per le marinature che saranno più semplici, gli alimenti che sono cucinati sottovuoto sono più teneri.