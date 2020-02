HUAWEI AppGallery è il terzo store di app mobili dopo quello di Google e Apple

HUAWEI AppGallery, la piattaforma ufficiale di distribuzione di app di Huawei offre una nuova alternativa ai suoi utenti diventando di fatto, dopo la scomparsa di Windows Mobile, il terzo mercato di app a livello globale: è disponibile in oltre 170 paesi / regioni con 400 milioni di utenti attivi mensili.

Stimolata dai ban che tuttora le impediscono di commercializzare alcuni terminali con il software di Google, Huawei ha lavorato tantissimo in questi mesi per creare un poprio ecosistema e centinaia di milioni di utenti attivi in tutto il mondo e lo sforzo di migliaia di ingegneri interni e di sviluppatori terzi è in grado di gettare le basi per lo sviluppo di un proprio store insieme a HMS Core, che apre una varietà di funzionalità hardware e software dell’azienda.

Sulla falsariga di quanto fa Apple per i suoi dispositivi Huawei è in grado di ottimizzare prestazioni e risultati mirando lo sviluppo del software su capacità speciali dei propri smartphone e tablet.

HUAWEI AppGallery offre app ottimizzate per l’hardware

Le app scaricate da AppGallery sono ottimizzate per funzionare sui dispositivi Huawei, sfruttando anche capacità peculiari dispositivo. Il fattore chiave è HUAWEI HiAI, una piattaforma aperta di capacità AI per dispositivi intelligenti, che riunisce risorse software e hardware da diversi device e facilita le interazioni collaborative, che si rafforzano a vicenda.

Ad esempio, l’app WPS Office utilizza la funzionalità di riconoscimento intelligente HiAI per ottenere il riconoscimento ottico dei caratteri ad altissima risoluzione per riconoscere il testo in immagini come documenti scansionati e foto. I documenti in-app vengono rilevati e corretti automaticamente, migliorando notevolmente la produttività.

HUAWEI AppGallery suddivide le applicazioni in 18 categorie, tra cui notizie, social media, intrattenimento e altro, tutte ricercabili con un’esperienza di navigazione semplice e fluida. Se c’è un’app che gli utenti non riescono a trovare, tutto ciò che devono fare è inviare il nome dell’app desiderato a una “Lista dei desideri”. Una volta che questa app viene messa sullo scaffale, l’utente che lo ha inviato tramite “Wishlist” verrà avvisato.

HUAWEI AppGallery e le app senza installazione di “Quick Apps”

Quick Apps è un ecosistema di app che ospita un nuovo tipo di app senza installazione. Offre una buona esperienza utente, potenti funzioni e aggiornamenti automatici per le pagine HTML5, ma occupa pochissimo spazio di memoria.

Nonostante offra agli utenti la stessa esperienza delle app native, le Quick App sono scritte con solo 1/5 di codice rispetto a quelle delle app Android, occupando quindi meno spazio di memoria. Gli utenti possono ospitare oltre 2.000 Quick App anziché solo 20 app native con solo 1 GB di spazio.

Gli utenti possono persino aggiungere le loro Quick App preferite ai loro desktop per un comodo accesso. Le Quick App possono essere utilizzate non solo su oltre 350 milioni di telefoni Huawei ma anche sui tablet e portatili a marchio Huawei. Ad oggi, ci sono oltre 1.700 Quick App rilasciate a livello globale, una crescita del 200% su base annua.

Per tenere il passo con il 5G, la Quick App verrà gradualmente distribuita in più paesi e regioni, aprendo agli sviluppatori globali gli standard di Quick App e gli strumenti di sviluppo IDE maturi sul mercato cinese. Tutti gli sviluppatori di tutto il mondo sono invitati a pubblicare Quick App per offrire agli utenti un’esperienza di tipo tap-to-use e senza installazione.

Per ulteriori informazioni su HUAWEI AppGallery, visitate questa pagina.