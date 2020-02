Amphetamine 5, aggiornata l’app per mantenere sveglio il Mac

Amphetamine 5 è la nuova versione di un software gratuito per Mac utile per impedire ai MacBook di rimanere attivi anche quando il display integrato è chiuso.

I portatili Mac possono essere sfruttati in modalità display chiuso con un display esterno: basta una tastiera esterna e un mouse o trackpad (USB o wireless) e un display esterno o un proiettore da collegare con un adattatore. Dopo aver visualizzato la Scrivania del notebook sul display esterno, basta chiudere il coperchio del computer per cominciare a usare il computer chiuso. In questa modaltà di funzionamento con l’app Amphetamine offre diverse modalità di personalizzazione, permettendo di far rimanere il Mac attivo per tempi specifici o quando si verificano determinate condizioni, come per esempio l’avvio di un’app, lo scaricamento di un file, la connessione di un dispositivo USB e altro ancora.

L’applicazione mostra una icona nella barra dei menu (si può sceglire anche l’icona dedicata) ma si può richiamare anche dal Dock: dalle preferenze è possibile disattivare qesta possibilità. Dalla barra dei menu è possibile avviare o terminare la sessione e cambiare al volo varie preferenze.

Affinché le varie opzioni funzionino al meglio, lo sviluppatore consiglia di installare Amphetamine Enhancer un piccolo programma da scaricare a parte e che viene eseguito in background. Questo programma (open source) deve essere recuperato da GitHub e installato a parte, perché non può essere incluso nell’applicazione Amphetamine 5 distribuita nel Mac App Store a causa di regole che hanno a che fare con sandboxing e lo sviluppatore desidera che il software rimanga a disposizione nel Mac App Store.

Come accennato dalle Preferenze è possibile richiamare un numero sterminato di opzioni, alcune delle quali potrebbero confondere gli utenti meno esperti. Se cercate qualcosa di più semplice, software simili sono: Caffeine (non più aggiornato da tempo) e KeepingYouAwake. Amphetamine 5 richiede OS X 10.11 o seguenti, “pesa” 4,2MB e si scarica gratis dal Mac App Store.