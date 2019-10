Huawei Freebuds 3, le full wireless con AI anche in Italia con una promo lancio

Huawei annuncia una speciale promozione per il lancio in Italia delle Huawei FreeBuds 3, i nuovi auricolari True Wireless con tecnologia noise-cancellation, presentati in occasione dll’IFA 2019 di Berlino. Ecco i dettagli della promo.

Tutti coloro che dal 24 ottobre al 2 dicembre 2019 preordineranno o acquisteranno le FreeBuds 3 di Huawei, presso i punti vendita aderenti alla promo, riceveranno in omaggio il Huawei Wireless Charger, ossia il caricabatterie universale senza fili che permette di ricaricare rapidamente e in sicurezza i dispositivi.

Per aderire alla promozione sarà sufficiente registrarsi dal 15 novembre al 15 dicembre (non saranno accettate registrazioni prima del 15 novembre) sulla pagina dedicata all’operazione cliccando direttamente a questo indirizzo. Da qui, inserendo i propri dati e la prova del preordine o dell’acquisto delle Freebuds 3 sarà possibile avere la dock di ricarica in omaggio.

HUAWEI FreeBuds 3 sono i primi auricolari True wireless stereo open-fit della società ad avere l’active noise-cancelling, grazie al nuovo chip Kirin A1, inaugurando così l’era del suono smart. Sono dotati di tecnologie di elaborazione del suono digitale con un driver ad alta sensibilità e connettività stabile.

Gli auricolari, spiega la società, sono progettati per evitare al massimo ogni tipo di interferenza e grazie alla funzione di cancellazione del rumore avanzata, FreeBuds 3 sono in grado di ridurre efficacemente il rumore ambientale in tempo reale, così da massimizzare al meglio l’esperienza di ascolto e consentire anche chiamate audio di qualità.

Il design di queste FreeBuds 3 è studiato per il comfort, adattandosi al padiglione auricolare per essere indossate più stabilmente e offrire una ricezione del suono più precisa e profonda. La custodia di ricarica è davvero compatta, pronta per essere portata comodamente in tasca o nello zaino. Il regolamento completo, i punti vendita aderenti e maggiori informazioni sulla promozione sono reperibili al seguente link.

Tra i punti vendita aderenti all’iniziativa, tutti consultabili a questo indirizzo, anche Amazon, dove sono disponibili al prezzo di 179,00 euro.