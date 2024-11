Huawei Mate 70 elimina Android con HarmonyOS Next

Pubblicità

Come pochi avrebbero previsto ai tempi di dazi e bando nella prima presidenza Trump, Huawei non solo è riuscita a sopravvivere, ma continua a crescere e prosperate, ed ora segna persino il distacco completo di hardware e software con Mate 70, il primo che funzionerà con sistema operativo HarmonyOS Next.

Almeno fin dal 2012 il costruttore ha lavorato per creare un sistema operativo proprietario alternativo ad Android. Ma finora HarmonyOS faceva ricorso ad alcune componenti Open Source di Android, elementi che scompaiono definitivamente con il nuovo HarmonyOS Next.

Ricordiamo che già con il precedente Mate 60 il marchio ha impiegato per la prima volta un chip completamente realizzato in Cina, anche se costruito con tecnologia a 7 nanometri contro i più avanzati processi a 4 – 3 nanometri a disposizione delle società occidentali.

Le tensioni crescenti tra USA e Cina hanno portato alla separazione completa dell’universo informatico: nei PC governativi cinesi e nelle società controllate dallo stato non sono più ammessi chip e tecnologie USA, inclusi chip Intel e AMD, Windows e tutti i software occidentali. In USA già da diversi anni sono vietati dispositivi e infrastrutture di rete cellulare di Huawei, ZTE e altri marchi cinesi.

Ora con chip e sistema operativo entrambi Made in China la separazione degli universi digitali tra Cina e USA si amplia ancora di più. Svelato insieme al pieghevole Mate X6, il nuovo smartphone Mate 70 sarà disponibile in Cina dal 4 dicembre al prezzo di circa 725 euro per la versione da 6,7 pollici e prezzi superiori per le versioni Pro.

Il costruttore anticipa che occorrono ancora diversi mesi per poter rifinire l’esperienza utente, in ogni caso HarmonyOS Next sembra contribuirà a un consistenze balzo delle prestazioni dei Mate 70 ed è destinato a sostituire Android in tutti i prossimi terminali del marchio.

Al lancio MAte 70 funzionerà con una versione precedente di HarmonyOS, mentre il nuvoo sistema operativo HarmonyOS Netx privo di parti Android sarà rilasciato successivamente tramite aggiornamento software.

Huwei Mate 70 e 70 Pro, le specifiche tecniche

Huawei Mate 70 e 70 Pro mettono a disposizione rispettivamente schermo da 6,7 e 6,9 pollici OLED con tecnologia a basso consumo LTPO, risoluzione FHD+, luminosità di piino cco di 2500 nit e frequenza variabile da 1 Hz fino a 120 Hz.

La fotocamera selfie frontale è basata su sensore da 13 MP con obiettivo ultra grandangolare. Nel Modello Pro si affianca una fotocamera 3D Depth per lo sblocco sicuro con il volto. Per l’autenticazione entrambi i modelli offrono lettore di impronte nel tasto laterale di accensione, che funge anche da tasto di accesso rapido.

Oltre alle tre fotocamere posteriori il costruttore impiega un sensore immagine spettrale in grado di catturare più dati sul colore per una resa migliore e più realistica. La fotocamera principale con sensore da 50 MP offre stabilizzazione ottica e apertura variabile f/1.4-f/4.0. La fotocamera ultra grandangolare è basata su un sensore da 40 MP.

La terza fotocamera varia in base al modello: in Mate 70 troviamo un obiettivo periscopico con zoom ottico 5,5x e sensore da 12 MP. Invece in Mate 70 Pro mette a disposizione zoom ottico 4x con sensore da 48 MP.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Huawei sono disponibili qui, mentre per tutte le notizie sull’universo Android si parte da questa pagina