Huawei nova 8i è il quad camera con stile a prezzo contenuto

Huawei annuncia nova 8i. lo smartphone ideato dalla società per sorprendere sia per design e caratteristiche, che in termini di produttività e intrattenimento. Ecco come è fatto, caratteristiche tecniche e prezzo di lancio.

A livello multimediale Huawei nova 8i integra una fotocamera quadrupla da 64 MP, senza rinunciare sul frontale allo schermo senza bordi battezzato Huawei Borderless Display e ad una batteria integrata che supporta la Supercharge da 66W.

Lo schermo è da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD Plus di 1080 x 2376 pixel in grado di supportare la gamma di colori DCI-P3. Il rapporto schermo-corpo è del 94,7%, quindi in grado di offrire un’esperienza immersiva.

Dotato di una fotocamera quadrupla Huawei nova 8i propone un sensore da 1/1,7 pollici, con fotocamera principale da 64MP, affiancata a un obiettivo Ultra-wide Angle Camera da 120 pollici e da una Macro Camera che permette scatti ravvicinati a soli 4 cm dall’obiettivo.

Lo smartphone è dotato di Huawei Supercharge da 66W e una batteria da 4-300mAh, che si ricarica al 68% in soli 20 minuti e completamente in soli 38 minuti. Lo spazio di archiviazione è di 128GB, affiancato da 8GB di RAM. Lato software propone l’interfaccia EMUI 11, ed è dotata di Huawei Mobile Services (HMS), potendo accedere alle app tramite AppGallery proprietario.

Huawei nova 8i: prezzo e disponibilità

Disponibile nei colori Moonlight Silver e Starry Black, Huawei nova 8i è disponibile al prezzo di 349,00 euro. Inoltre, a partire dal 15 settembre fino al 4 ottobre, con l’acquisto di Huawei nova 8i si ricevono in regalo HUAWEI FreeBuds 4i. Solo su Huawei Store, depositando un acconto di 10,00 euro si ottiene uno sconto extra di 40,00 euro.

Negli scorsi giorni Huawei ha presentato il sistema AR-HUD che trasforma il parabrezza dell’auto in schermo per realtà aumentata migliorando sicurezza e intrattenimento, mentre dal mese di agosto è disponibile in Italia il nuovo monitor Huawei MateView 28,2 pollici 4K+.