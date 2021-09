Huawei AR-HUD offre una nuova esperienza di guida

Huawei ha presentato l’ultima versione del sistema AR-HUD al salone internazionale dell’automobile in corso a Monaco: si tratta di una soluzione che permette di trasformare il parabrezza anteriore delle automobili in un display FPV, sigla per vista in prima persona, con tecnologia di Realtà Aumentata, con l’obiettivo di facilitare la guida e renderla più sicura.

Si tratta, in sostanza di un Head-Up-Display, rivoluzionato questa volta con la tecnologia AR-HUD di Huawei, che offre un campo visivo che può raggiungere i 13 x 5 gradi, cosicché una immagine virtuale da 70 pollici può essere visualizzata a 7,5m davanti al conducente.

In questo display virtuale vengono visualizzate, dunque, le informazioni di guida, disposte su una dashboard posta in basso, senza che intralcino la vista del pilota, garantendo una guida assistita sicura. Inoltre la soluzione AR-HUD di Huawei fornisce informazioni di navigazione in realtà aumentata che si adattano alla superficie stradale e sono in grado di coprire più corsie contemporaneamente, per esempio, in un incrocio fra tre strade.

Huawei AR-HUD presenta una visualizzazione in full HD con risoluzione fino a 100 PPD (Pixels-Per-Degree) per immagini luminose, ad alto contrasto. Funzioni e benefici non sono limitati al solo guidatore, infatti il passeggero seduto davanti può godere di una esperienza con video HD, videochiamate e giochi.

Inoltre, tramite la combinazione dei punti di interesse presenti all’interno di una mappa, il sistema visualizza in tempo reale informazioni su parcheggi, ristoranti, centri commerciali, cinema e stazioni di servizio.

Il sistema AR-HUD di Huawei bypassa anche le problematiche di ghosting e sensazione di vertigini che tradizionalmente caratterizzano i sistemi HUD, introducendo uno speciale design ottico e tecnologie basate su algoritmi per migliorare la risoluzione, con un impatto positivo sull’esperienza di guida e sull’esperienza di intrattenimento.

Ricordiamo che al salone dell’Automobile di Monaco in corso sono state presentate anche alcuni nuovi concept di auto elettriche. Qui tutte le informazioni a riguardo.