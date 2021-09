Finalmente potete usare Nintendo Switch con AirPods

Sono passati quasi cinque anni da quando Nintendo ha rilasciato Nintendo Switch: nel momento in cui prepara il nuovo modello, in arrivo il prossimo mese, l’azienda ha finalmente avverato un desiderio dei suoi utenti: la possibilità di collegare AirPods e altre cuffie e auricolari Bluetooth alla console.

Come annunciato da Nintendo of America su Twitter, gli utenti di Nintendo Switch sono ora in grado di abbinare dispositivi Bluetooth per l’uscita audio, proprio grazie a questo nuovo aggiornamento. Sulla sua pagina di supporto, l’azienda giapponese spiega come funziona.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.

For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021