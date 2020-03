Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro Plus: la fotografia su smartphone come non l’avete mai vista

Richard Yu CEO della divisione consumer di Huawei ha lanciato qualche minuto fa i nuovi modelli di smartphone Huawei P40 e P40 Pro con lo slogan “Together 2020”. Ecco foto e caratteristiche dei terminali.

Si inizia dalla storia recente che passa da Huawei P9 e P10, per arrivare alla triple camera Leica del P20 con la fotografia Master AI e, infine, al P30 con la quad Camera Leica, superzoom e visione notturna di livello assoluto.

La nuova sfida è il Huawei P40 con supporto 5G con il modello base P40 e la versione 40 Pro e 40 Pro Plus con un design visionario, materiale ceramico Nano-Tech con curvatura senza interruzioni. Splendente e con la resistenza dello zaffiro. Il design prevede l’allineamento del logo con le fotocamere principali in linea.

Il Quad Cruve Overflow dispaly ha una curvatura particolare, che arriva su tutti i lati del display, ma è protetta negli angoli: lo schermo arriva davvero al limite della superficie con i 6.58 pollici del modello Pro con Flex OLED, e tecnologia DCI P3 HDR che assicura un’ottima visione di tutti i contenuti foto e video.

Il confronto dei bordi viene fatto, non solo con iPhone, ma anche con P30. La riduzione dei bordi rende il telefono più maneggevole, anche se lo schermo ha dimensioni maggiori.

Presente anche il sensore di riconoscimento delle impronte dietro lo schermo, adesso con una velocità del 30% più efficiente, il tutto condito da protezione IP68.

I colori sono iCE White, Deep Sea Blue e Black (classico) con una finitura matte refrattiva che rappresenta una ulteriore innovazione per i colori Silver Frost e Blush Gold (oro Cipia). Ceramick Black e White saranno disponibili per il modello P40 Plus.

Fotocamere

Ma veniamo alle capacità fotografiche che differenziano i vari modelli: P40 ha tre fotocamere, P40 Pro quattro e P40 Pro Plus cinque. La caratteristica di punta viene chiamata Ultravision, ma combina lenti Wide e Ultrawide ad altissima risoluzione con diversi livelli di tele con una sensore Ultavision di elevata sensibilità ed enormi dimensioni con grandi pixel e 409600 sensibilità ISO, tutte caratteristiche ben superiori a quelli di iPhone e dei Samsung Galaxy.

Altro aspetto interessante è l’autofocus e il sensore di temperatura colore più preciso del 40%. L’XD fusion Image Engine permette di unire le immagina delle diverse fotocamere e, insieme all’AI, consente di godere di una combinazione ottimizzata di colori, dettagli e particolari.

Le immagini mostrate sul palco mostrano scatti straordinari, realizzate in condizioni di scarsissima luminosità, anche con uno scatto singolo.

Il top si raggiunge anche nella estensione tele delle immagini con un 10X ottico (da 8 Mpixel) del modello P40 Pro Plus.

Il confronto viene fatto con S20 Ultra e Huawei risulta sicuramente più efficace e preciso.

Golden Snap è una caratteristica dell’AI che trova il miglior momento di una sequenza facilitando la scelta in un multiscatto. Ancora, AI Remove Passerby rimuove i soggetti in movimento, lasciando solo quello che sta posando nella scena. Altro effetto è Remove Reflection, che elimina i riflessi quando sifotografa attraverso una vetrina o una finestra.

Ancora, un’altra delle caratteristiche interessanti è la fotocamera frontale definita come la più intelligente fotocamera frontale da 32 MP con AI integrata: supporta il Face Unlock anche a luci bassissime, controllo delle gesture, e vari sensori, e permette, inoltre, di avere video selfie da 4K con scatti autofocus ed effetto Bokeh.

Le gesture sono quelle di swipe a distanza per lo scroll e il salvataggio delle schermo.

Cine Camera

Dopo Mate 30 Pro anche la seria P ottiene fotocamere con Dual OIS (stabilizzazione Ottica) e EIS (stabilizzazione Elettronica) in grado di girare ottimi video con capacità migliorate grazie a Pixel Fusion 16 in 1, video ISO fino a 51200, così da poter girare video in condizioni di bassisime luci, Time Lapse 4K con SuperZoom, Dual View Video con metà schermo che registra l’immagine zoomata e l’altra metà metà con angolo ampio.

L’audio Zoom Direzionale permette, grazie ai 3 microfoni Beamforming di avere registrazioni di ottimo livello e nella direzione esatta da cui proviene il suono.

Schede tecniche

Huawei P40

Display : 6,1” OLED

: 6,1” OLED Risoluzione : 2340×1200 px, 431ppi

: 2340×1200 px, 431ppi Processore : HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core con processo produttivo a 7nm Frequenze Core: 2 x Cortex-A76 (2.86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2.36) + 4 x Cortex-A53 (1.95 GHz)

: HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core con processo produttivo a 7nm Frequenze Core: 2 x Cortex-A76 (2.86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2.36) + 4 x Cortex-A53 (1.95 GHz) Sistema Operativo : Android 10 ed EMUI 10.1

: Android 10 ed EMUI 10.1 Memoria : 8GB RAM + 128GB ROM

: 8GB RAM + 128GB ROM Esterna : Slot NanoSDTM fino a 256GB

: Slot NanoSDTM fino a 256GB Camere Posteriori : Tripla fotocamera Leica – Principale: 50MP UltraVision, 23mm, f/1.9, OIS + Cine Camera Ultra Grandangolare 16MP, 17mm, f/2.2 + Telefoto per zoom: 8MP Ottico 3x, 80mm, f/2.4, OIS

: Tripla fotocamera Leica – Principale: 50MP UltraVision, 23mm, f/1.9, OIS + Cine Camera Ultra Grandangolare 16MP, 17mm, f/2.2 + Telefoto per zoom: 8MP Ottico 3x, 80mm, f/2.4, OIS Camera Anteriore: 32MP doppia fotocamera frontale con sensore aggiuntivo per la profondità e HDR+

Lettore d’impronta digitale integrato nel display e migliorato: più grande e posizionato in una posizione più comoda

digitale integrato nel display e migliorato: più grande e posizionato in una posizione più comoda Batteria: 3800mAh

Ricarica : HUAWEI SuperChargeTM 22,5W, certificato TÜVTM 3

: HUAWEI SuperChargeTM 22,5W, certificato TÜVTM 3 Dual Sim : Slot 1 Nano SIM 2G, 3G, 4G, 5G, Slot Nano SIM 2G, 3G, 4G o scheda NanoSDTM

: Slot 1 Nano SIM 2G, 3G, 4G, 5G, Slot Nano SIM 2G, 3G, 4G o scheda NanoSDTM Supporto reti : 5G NSA/SA, Supporto WiFi: 6 fino a 2,4Gbps.

WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G & 5G

: 5G NSA/SA, Supporto WiFi: 6 fino a 2,4Gbps. WiFi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G & 5G Bluetooth : BT 5.0 aptXtm, aptxtm HD, LDAC HD, supporto audio HWA

: BT 5.0 aptXtm, aptxtm HD, LDAC HD, supporto audio HWA GPS : fino ad 1 metro di prossimità grazie alla tecnologia a doppia frequenza L1/L5, GLONASS, GALILEO (E1/E5), BEIDOU

: fino ad 1 metro di prossimità grazie alla tecnologia a doppia frequenza L1/L5, GLONASS, GALILEO (E1/E5), BEIDOU Supporto NFC

Altra connettività: USB 3.1, Tipo C. Ricarica, MTP, OTG, audio, tethering

Sensoristica: Gravità, prossimità, luce ambientale, bussola digitale, giroscopio, hall, infrarossi

Huawei P40 Pro

Display Dimensioni: 6,58” OLED

Dimensioni: 6,58” OLED Risoluzione : 2640×1200 px, 475ppi

: 2640×1200 px, 475ppi Processore : HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core con processo produttivo a 7nm

: HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core con processo produttivo a 7nm Frequenze Core: 2 x Cortex-A76 (2.86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2.36) + 4 x Cortex-A53 (1.95 GHz)

Core: 2 x Cortex-A76 (2.86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2.36) + 4 x Cortex-A53 (1.95 GHz) Sistema Operativo : Android10 ed EMUI 10.1

: Android10 ed EMUI 10.1 Memoria Interna : 8GB RAM + 256GB ROM

: 8GB RAM + 256GB ROM Esterna : Slot NanoSDTM fino a 256GB

: Slot NanoSDTM fino a 256GB Camera Posteriore : Quattro fotocamere Leica – Principale: 50MP UltraVision, 23mm, f/1.9, OIS + Cine Camera Ultra Grandangolare 40MP, 18mm, f/1.8 per Time Lapse 4K e Slow Motion fino a 7680 fps + Telefoto periscopica: 12MP Ottico 5x, 125mm, f/3.4 + fotocamera HUAWEI TOF 3D

: Quattro fotocamere Leica – Principale: 50MP UltraVision, 23mm, f/1.9, OIS + Cine Camera Ultra Grandangolare 40MP, 18mm, f/1.8 per Time Lapse 4K e Slow Motion fino a 7680 fps + Telefoto periscopica: 12MP Ottico 5x, 125mm, f/3.4 + fotocamera HUAWEI TOF 3D Camera Anteriore : 32MP doppia fotocamera frontale con sensore aggiuntivo per la profondità e HDR+

: 32MP doppia fotocamera frontale con sensore aggiuntivo per la profondità e HDR+ Lettore d’impronta digitale integrato nel display

digitale integrato nel display Batteria : 4200mAh

: 4200mAh Ricarica : HUAWEI SuperChargeTM 40W3, Ricarica Wireless veloce 40W, certificato TÜVTM.

: HUAWEI SuperChargeTM 40W3, Ricarica Wireless veloce 40W, certificato TÜVTM. DUAL SIM : Slot 1: Nano SIM 2G, 3G, 4G, 5G, Slot 2: Nano SIM 2G, 3G, 4G o scheda NanoSD

: Slot 1: Nano SIM 2G, 3G, 4G, 5G, Slot 2: Nano SIM 2G, 3G, 4G o scheda NanoSD Supporto reti : 5G NSA/SA, Supporto WiFi: 6 fino a 2,4Gbps.

: 5G NSA/SA, Supporto WiFi: 6 fino a 2,4Gbps. WiFi : 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G & 5G

: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G & 5G Bluetooth : BT 5.0 aptXtm, aptxtm HD, LDAC HD, supporto audio HWA

: BT 5.0 aptXtm, aptxtm HD, LDAC HD, supporto audio HWA GPS : fino ad 1 metro di prossimità grazie alla tecnologia a doppia frequenza L1/L5, GLONASS, GALILEO (E1/E5), BEIDOU

: fino ad 1 metro di prossimità grazie alla tecnologia a doppia frequenza L1/L5, GLONASS, GALILEO (E1/E5), BEIDOU Supporto NFC

USB : 3.1, Tipo C. Ricarica, MTP, OTG, audio, tethering

: 3.1, Tipo C. Ricarica, MTP, OTG, audio, tethering Sensori : Gravità, prossimità, luce ambientale, bussola digitale, giroscopio, hall, infrarossi

: Gravità, prossimità, luce ambientale, bussola digitale, giroscopio, hall, infrarossi Certificazioni: IP68, resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Immersione in acqua fino a 1,5 m per un massimo di 30 minuti



Prezzi al Pubblico

HUAWEI P40 e HUAWEI P40 Pro sono disponibili da oggi in pre-ordine fino al 6 aprile al prezzo consigliato di:

HUAWEI P40 Pro: € 1049.90

HUAWEI P40: € 799.90 P40

Tutti coloro che pre-ordineranno e acquisteranno HUAWEI P40 o HUAWEI P40 Pro presso uno dei punti vendita aderenti online e offline, riceveranno in esclusiva HUAWEI Watch GT2 nella colorazione Matte Black, lo smartwatch compagno ideale per allenamenti e attività sportive dal valore commerciale di 229 euro. La promozione è valida dal 26 marzo al 4 maggio.

Prezzo e disponibilità in Italia di HUAWEI P40 Pro+ verranno annunciati nelle prossime settimane.