Huawei può nuovamente produrre notebook con Windows

Il ban USA a Huawei non sta causando interferenze solo in ambito mobile, con le licenze Google a Huaweui; in ballo ci sono pure le licenze Microsoft, che certamente interessano al colosso cinese. Ebbene, a Microsoft è stata concessa ancora una licenza per esportare software su hardware Huawei, il che significa che il produttore cinese può ora iniziare a produrre nuovamente laptop basati su Windows.

Questa notizia arriva pochi giorni dopo che a Huawei è stata concessa una ulteriore proroga di 90 giorni per le licenze. In un’e-mail a Reuters, Microsoft ha confermato che gli è stata concessa una licenza dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che consente ai due giganti della tecnologia di continuare la loro partnership.

Si tratta di una buona notizia per il produttore, che da un lato vede negli smartphone il suo pane quotidiano, ma che da tempo aveva iniziato a investire pesantemente sulla linea notebook, anche per rivaleggiare in termini di qualità e prestazioni con i Macbook Apple. In effetti, gli ultimi MateBook hanno davvero dimostrato che il produttore può effettivamente dire la sua anche in questo ambito.

Per via del divieto commerciale, ricorda il rapporto, i nuovi notebook Huawei non avrebbero potuto più essere lanciati con il sistema operativo Microsoft. Adesso, grazie a questa nuova licenza, sarà possibile per Huawei produrre nuovi notebook basati sull’OS della casa di Redmond.

Per quanto riguarda Google, invece, non ha ancora ottenuto una nuova licenza che gli consenta di intrattenere rapporti commerciali con Huawei: questo vuol dire che, attualmente, i nuovi smartphone della casa cinese non potranno essere rilasciati con i servizi Google pre installati.

Al momento, alcuni rapporti indicano che anche Big G potrà presto ottenere una nuova licenza per i nuovi terminali della casa cinese, anche se mancano informazioni ufficiali e concrete in tal senso.

Ad ogni modo, già con la licenza di Microsoft approvata, il futuro di Huawei sembra un tantino più roseo rispetto a qualche mese fa, anche se la situazione dovrà, presto o tardi, prendere una piega definitiva.