Ci sono oltre un milione di termostati Smart tado° sparsi per l’Europa

tado° ha superato il milione di termostati Smart venduti in Europa. Si tratta di un risultato storico per l’azienda di Monaco di Baviera fondata nel 2011 che prova l’elevato tasso di crescita di un settore che mira a portare benefici sia al portafoglio delle famiglie sia all’ambiente.

I termostati intelligenti di tado°, di cui vi abbiamo già parlato più di una volta, anche in maniera approfondita attraverso la nostra recensione, connettono a internet i sistemi di riscaldamento e raffreddamento e sfruttano algoritmi intelligenti per favorire il risparmio energetico e il comfort domestico.

L’azienda, lo ricordiamo, è stata pioniera del settore e ha permesso a questa particolare tecnologia di diffondersi in Europa. Non è un segreto che il settore della Smart Home sia costantemente cresciuto negli ultimi anni. Nel 2017, circa quattro milioni di case nell’Unione Europea erano dotate di termostati intelligenti. A inizio del 2019, si stima che ne siano stati installati nelle case europee circa 6,6 milioni.

In Italia il mercato dell’automazione domestica è in continua crescita e si stima che almeno il 41% degli italiani possieda un dispositivo intelligente. Le vendite di soluzioni Smart per la gestione del clima domestico, come condizionatori e termostati intelligenti, raggiungono il 12% del mercato italiano.

I termostati Smart e la gestione dell’energia sono i settori principali di questo mercato: si calcola che nel 2020 ci saranno 36 milioni di case connesse in Europa, dato destinato a superare i 62 milioni nel 2023.

La tecnologia dietro le soluzioni di tado°

L’intelligenza dei termostati Smart di tado° risiede nel software e nei servizi. L’hardware è la porta d’accesso alla tecnologia e all’automazione di cui sono dotati i dispositivi dell’azienda, i quali sono in grado di riscaldare o raffreddare l’abitazione solo quando qualcuno è presente in casa.

Inoltre, tado° si adatta al meteo e riduce il riscaldamento o l’aria condizionata quando le finestre dell’abitazione sono aperte, per incrementare il risparmio energetico. L’attenzione all’ambiente dell’azienda è stata riconosciuta ufficialmente il mese scorso da Cleantech Group, che ha premiato tado° come azienda dell’anno per le regioni dell’Europa e Israele durante il Global Cleantech 100 Award Dinner 2020.

L’azienda tra l’altro è supportata da investimenti internazionali che hanno raggiunto i 102 milioni di dollari da parte di aziende del calibro di Amazon, Total e E.ON. I suoi termostati Smart, lo ricordiamo, sono compatibili con Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa e sono venduti in tutta Europa presso gli Apple Store, Amazon ed i maggiori distributori come MediaWorld e Leroy Merlin. tado° può vantare, inoltre, partnership strategiche con oltre 30 aziende europee del settore energetico e delle utility come E.ON, SSE, Ovo Energy, Naturgy e Essent.

Vi ricordiamo che al momento i termostati e le valvole di tado° sono in sconto in questi giorni: trovate tutte le informazioni a riguardo in questo articolo.