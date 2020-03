HybridDrive, su indiegogo l’hub con SSD che espande la connettività dei Macbook

Su Indiegogo arriva HybridDrive, l’hub USB-C per Macbook, che incrementa la connettività del portatile e, al tempo stesso, offre funzionalità di SSD esterna. Una soluzione all-in-one che risolve i problemi legati alla mancanza di porte e ingressi sui nuovi portatili della Mela, e non solo.

Da un lato HybridDrive è un tradizionale hub con USB-C 3.1 di seconda generazione, da poter collegare sui laptop della Mela, compatibile con qualsiasi dispositivo Apple con porta di connessione tipo C. E’ progettato per adattarsi al design del MacBook Pro, ma lo si potrà anche usare come hub e spazio di archiviazione aggiuntivo per qualsiasi dispositivo, come smartphone, tablet, PS4 e altri laptop.

HybridDrive offre compatibilità con lo standard UHS-II (200 MB/s), così da poter trasferire video 4K di 5 minuti da fotocamere professionali di fascia alta in appena 18 secondi circa. HybridDrive è in grado di riprodurre video 4K e a differenza di altri dongle sul mercato, di mantenere basse le temperature e non scaricare la batteria.

Pesa appena 58 grammi, e include un SSD interfaccia NGFF USB Type-C 3.1 Gen 2, capace di supportare trasferimento di dati ad alta velocità fino a 450 MB/s in lettura e scrittura, quindi circa 3 volte più veloce degli HDD esterni tradizionali.

Ancora, tra la connettività offerta, una porta HDMI 4K 60 Hertz per il collegamento alla TV del portatile, due porte USB Full size, un ingresso per la lettura di microSD e una per le schede SD.

Per poterlo acquistare è sufficiente, al momento, una offerta di appena 62 euro, per la versione con 128 GB di SSD, con spedizioni da inizio luglio 2020. Per tutti gli altri tagli di memoria potete visitare direttamente la pagina indiegogo, dove l’obiettivo di finanziamento è stato già raggiunto ampiamente e superato dell’oltre 600%.