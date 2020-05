I router mesh Eero di Amazon sono in vendita su Apple Store USA

I router mesh Eero di Amazon sono in vendita nei negozi Apple. Si, avete capito bene, l’azienda di Cupertino ha da poco inserito nel catalogo americano un prodotto di uno dei suoi odierni concorrenti. Si potrebbe quasi dire che le sta rendendo un favore, visto che già da febbraio dello scorso anno Apple ha aperto il suo negozio ufficiale su Amazon, un canale che sicuramente ha portato una buona parte degli incassi nelle casse di entrambi. Tuttavia se Apple ha messo da parte ogni rivalità commerciale c’è più di una ragione e sono le stesse che contraddistinguono gli altri prodotti presenti a listino.

Da una parte c’è infatti la qualità del prodotto, in special modo dal punto di vista dell’affidabilità e della facilità con cui consentono di implementare un sistema mesh. Tra le altre cose i router Eero offrono un abbonamento “Plus” che consente di bloccare contenuti indesiderati e malware, varie funzionalità per il controllo parentale e si integrano anche con i servizi di 1Password.

Un’altra ragione riguarda il fatto che Apple ha smesso di produrre router WiFi dal 2018: perciò se difficilmente vedremo mai uno speaker Echo in un Apple Store, l’azienda non ha alcuna ragione di impedire la vendita di un dispositivo per il quale non c’è concorrenza diretta, anzi: in questo modo chi sta facendo acquisti su questa piattaforma può portarli a termine organizzando un unico ordine. Ma il motivo forse più grande sta nel fatto che questi dispositivi supportano HomeKit di Apple. Non solo: sono tra i primi a farlo.

A partire dal febbraio scorso infatti i router Eero di Amazon offrono maggiore protezione alla rete domestica oltre ad un modo semplice per gestire i dispositivi con cui sono autorizzati a comunicare a casa e su Internet. Gli accessori di HomeKit infatti ricevono automaticamente le autorizzazioni in base solo a ciò di cui hanno bisogno e, se si vuole, è possibile limitare ulteriormente, in modo manuale, il loro accesso. Il sistema Eero può proteggere con un firewall ciascuno degli accessori HomeKit supportati in base alle impostazioni dell’app Apple Casa, impedendo quindi a tali accessori di comunicare con altri dispositivi collegati alla rete domestica e servizi Internet non autorizzati (se volete approfondire il discorso, potete leggere questo nostro articolo).

Il sistema WiFi mesh Eero è in vendita su Amazon Italia da settembre (con prezzi a partire da 109 euro per il singolo router), ma come dicevamo da poche ore è disponibile anche sullo store online di Apple negli Stati Uniti. E’ disponibile in catalogo con diverse configurazioni: si parte da 99,95 dollari per il singolo router fino ad arrivare a 249,95 dollari per il kit da tre, che dovrebbe garantire una copertura completa di una casa di medie dimensioni.