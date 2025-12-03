Hyundai Nuova NEXO, in Italia il SUV a idrogeno con 826km di autonomia

Hyundai ha annunciato i listini e l’apertura degli ordini di Nuova NEXO, la seconda generazione del SUV elettrico a celle a combustibile a idrogeno.

La nuova generazione di SUV fuel cell fa seguito a ix35 Fuel Cell, modello a celle a combustibile a idrogeno prodotto in serie al mondo lanciato da Hyundai nel 2013, e alla prima generazione di NEXO, introdotta nel 2016.

La multinazionale coreana riferisce di un nuova architettura tecnica, un design rivoluzionato, un pacchetto tecnologico evoluto e di “un approccio distintivo che combina solidità, funzionalità ed estetica”.

L’abitacolo risulta ampio e arioso grazie alla posizione ribassata della plancia e alla continuità visiva creata dal doppio display curvo da 12,3” che integra strumentazione e infotainment in un unico arco digitale.

L’aumento delle dimensioni e delle possibilità di regolazione dei sedili migliora l’abitabilità per tutti gli occupanti, mentre il bagagliaio – fino a 510 litri – rende la vettura adatta anche ai viaggi più lunghi.

Tecnologia e dotazioni

Il sistema di infotainment con doppio display curvo promette semplicità di navigazione; l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto wireless consente il collegamento con gli smartphone. La gestione delle funzioni avviene tramite un’interfaccia snella e intuitiva, che riduce la distrazione ed è aggiornabile OTA (Over The Air).

La Voice Recognition Generative A promette “conversazioni più naturali, contestuali e articolate”. Il sistema è in grado di comprendere frasi complesse, adattarsi al linguaggio dell’utente e attivare varie funzioni dell’auto senza distogliere l’attenzione dalla guida. A questo si affiancano l’Head-Up Display da 12″ e la Digital Key 2.0, che consente di aprire, chiudere e avviare l’auto tramite smartphone compatibili.

Sul versate audio da segnalare l’impianto Bang & Olufsen con 14 altoparlanti che promette “audio ricco, preciso e immersivo”.

Sul fronte della sicurezza, il pacchetto Hyundai SmartSense copre l’intero spettro delle funzioni di assistenza alla guida più avanzate.

Prestazioni, autonomia e sistema fuel cell

Il cuore tecnologico della Nuova NEXO è l’architettura fuel cell, un ulteriore passo avanti nel panorama della mobilità a idrogeno. Il produttore riferisce che la nuova cella a combustibile è stata ottimizzata per migliorare l’efficienza termica e la capacità di conversione dell’idrogeno in energia, mentre il motore elettrico eroga 204 CV (150 kW) e 350 Nm di coppia per una guida fluida e sorprendentemente reattiva. L’accelerazione 0–100 km/h in 7,8 secondi e la velocità massima di 176 km/h sottolineano la maturità raggiunta dalla tecnologia FCEV, combinando la la prontezza tipica dell’elettrico con una continuità di erogazione naturale e progressiva.

Tra i punti di forza l’autonomia: con serbatoi capaci di immagazzinare 6,69 kg di idrogeno, secondo il produttore la vettura arriva fino a 826 km nel ciclo misto WLTP, posizionandosi tra le percorrenze più alte nel panorama dei veicoli elettrici a zero emissioni allo scarico. Hyundai riferisce che il rifornimento è completabile in circa cinque minuti nelle stazioni dedicate, rendendo l’idrogeno una soluzione versatile e facilmente integrabile anche per gli utilizzi più intensivi.

La nuova generazione introduce una capacità di traino fino a 1.000 kg, risultato importante per una vettura fuel cell. Le tecnologie e-Handling e Smart Regenerative System lavorano insieme per modulare la risposta del veicolo in base alle condizioni della strada, migliorando stabilità, fluidità e recupero energetico.

Allestimenti e listino

La gamma italiana della Nuova Hyundai NEXO si articola in due allestimenti. La base della gamma è la Business, con un listino di € 72.600; si distingue per i cerchi in lega da 18″, fari Full LED Wide Projection, luci di posizione e posteriori a LED, maniglie a scomparsa automatiche e portellone posteriore elettrico. Sono presenti specchietti laterali regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, oltre alla funzionalità Vehicle-to-Load, disponibile sia all’interno sia all’esterno, per alimentare dispositivi elettrici tramite l’auto. Il comfort è assicurato da dotazioni come climatizzatore automatico bi-zona, volante riscaldabile, sensore pioggia, retrovisore elettrocromico, sedili anteriori a regolazione elettrica e riscaldati e sedili posteriori abbattibili 60:40.

Al vertice della gamma si colloca l’allestimento XClass, che ha un listino di € 80.500. Sul piano estetico offre cerchi in lega leggera da 19″ e dettagli esclusivi, mentre all’interno l’abitacolo si veste di sedili in pelle, con funzione di ventilazione per quelli anteriori e riscaldamento anche per la seconda fila. Il sedile del guidatore integra inoltre la funzione Memory, mentre la pedaliera in metallo sottolinea il carattere premium dell’allestimento. Dal punto di vista tecnologico, XClass aggiunge la Digital Key 2.0 – che consente di aprire, chiudere e avviare l’auto tramite smartphone compatibili, semplificando la quotidianità – l’Head-Up Display da 12″ – che proietta informazioni chiave sul parabrezza, e un sistema audio Bang & Olufsen Sound System con amplificatore e 14 altoparlanti.

Nuova NEXO può essere ulteriormente arricchita con il Tech Pack, disponibile in abbinamento a XClass, che include il tetto panoramico, gli specchietti retrovisori digitali, il retrovisore interno digitale e i sedili Relaxation per la prima fila.

