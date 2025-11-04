Ci sono già le beta di iOS 26.2 e iPadOS 26.2

Come previsto questa mattina, Apple ha rilasciato (per ora ai soli sviluppatori) le prime versioni dei futuri aggiornamenti a iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2.

La beta 2 dei sistemi operativi 26.2 arriva a un giorno dal rilascio delle versioni definitive degli aggiornamenti a iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, ecc.

La novità principale per noi europei è l’attivazione della compatibilità di traduzione dal vivo degli Airpods per i residenti nell’Unione Europea. Anche se Apple non è molto esplicita al proposito (il nuovo sistema operativo non viene mai menzionato direttamente nell’annuncio ufficiale), dovrebbe proprio essere la nuova versione di iOS ad aprire la funzione.

In iOS 26.1 non sono ancora presenti funzionalità che Apple ha già fatto sapere che sarebbero arrivate con futuri update, esempio: la possibilità di aggiungere un Digital ID in Apple Wallet usando un passaporto statunitense, un altro modo pratico e sicuro per memorizzare un documento d’identità e presentarlo di persona presso alcuni controlli di sicurezza aeroportuali durante i viaggi all’interno degli USA.

Le versioni beta consentono agli sviluppatori di segnalare problemi in attesa delle release finali che arrivano successivamente (prima come beta pubbliche e dopo svariate settimane di test, per tutti gli utenti).

Come aggiornare

Come sempre se la beta di iOS/iPadOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti; stesso discorso per la beta di macOS: basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software.