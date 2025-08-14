La telecamera Apple sfiderà Amazon Ring e Google Nest

Apple sta creando una intera nuova gamma di dispositivi per la casa: oltre allo smart display da parete e al robot da scrivania alimentati da AI, Cupertino sta proseguendo i lavori anche sulla sua telecamera per la casa di cui si parla da tempo.

Il dispositivo, indicato internamente con il nome in codice J450, oltre a fungere da telecamera di sorveglianza per la casa, in modo simile ad Amazon Ring, offrirà anche funzioni per individuare e riconoscere le persone per automatizzare diverse attività.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg spiegando che il dispositivo prevede riconoscimento facciale e sensori a infrarosso che consentono di capire chi si trova in una stanza. Tra le idee di Apple, la possibilità di consentire agli utenti di sfruttare la videocamera come supporto per l’automazione; potrebbe, ad esempio, spegnere le luci automaticamente quando qualcuno lascia una stanza o riprodurre la musica gradita da un particolare membro della famiglia.

Secondo Gurman, Apple ha in cantiere diverse tipologie di videocamera, nell’ambito di una lineup del tutto nuova di hardware e software per la casa smart, con l’obiettivo di competere con prodotti come Amazon Ring e Google Nest, facendo leva sulla fedeltà dei propri clienti.

Apple ha anche eseguito test su un dispositivo campanello – citofono, con la possibilità di offrire l’apertura a distanza con il riconoscimento vocale, permettendo, ad esempio, di aprire il portone a persone autorizzate, senza interrompere una riunione importante, sia lavorando a casa, sia che ci troviamo in ufficio.

Tornando invece alla videocamera Apple, dovrebbe integrare una batteria in grado di durare da diversi mesi a un anno, e probabilmente funzionalità per parlare con chi suona al citofono, aprire il portone utilizzando comandi vocali, consentire l’ingresso di amici e parenti a in giorni e orari prestabiliti, inviare chiave-ospite e così via.

La piattaforma HomeKit di Apple supporta già la possibilità di monitorare più modelli di videocamere di sicurezza di terze parti, visualizzando o monitorare il video in diretta sui dispositivi Apple e anche su Apple TV, mentre si guarda qualcos’altro in modalità Picture in Picture. È anche possibile ricevere una notifica quando una videocamera del campanello rileva qualcuno davanti alla porta di casa e ricevere una notifica personale se HomeKit riconosce una persona dalla libreria di Foto.

