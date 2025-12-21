Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Partite in streaming: se usi questa piattaforma rischi di perdere soldi e dati personali
Curiosità Tech

Partite in streaming: se usi questa piattaforma rischi di perdere soldi e dati personali

Di Francesca Testa
partite in streaming
Attenzione alle partite in streaming, puoi perdere soldi - Macitynet.it

Se sei solito guardare partite in streaming dovresti fare la massima attenzione, c’è una piattaforma che può farti perdere i soldi, ecco quale. 

La passione per lo sport, e per il calcio in modo particolare, unisce tantissime persone nel nostro Paese, disposte a fare non pochi sacrifici pur di seguire la squadra del cuore e non solo. C’è chi è disposto anche a sobbarcarsi trasferte costose e lontane, ma a questo può aggiungere anche la visione degli eventi attraverso l’abbonamento alle varie piattaforme che lo permettono. 

Da qualche tempo la flessibilità la fa da padrona anche in questo ambito, così da poter gustare appieno le emozioni che regalano i match nella modalità che si preferisce, senza necessariamente essere davanti alla Tv di casa. Del resto, ora è diventato estremamente semplice guardare le partite in streaming anche se non si hanno grandi capacità tecnologiche, ma è bene agire con cautela se non si vogliono perdere soldi, il rischio può essere concreto.

Attenzione alla visione delle partite in streaming: puoi perdere soldi

Mettersi alla ricerca di un sistema che può consentire di seguire le partite in streaming è certamente determinante per tutti gli appassionati di sport, soprattutto per chi non ha sempre la possibilità di stare davanti alla Tv di casa e non vuole perdere un evento a cui tiene. In casi simili è però bene puntare su sistemi tradizionali e affidabili, pur avendo magari l’esigenza di dover risparmiare, altrimenti può esserci il rischio concreto di andare incontro a situazioni spiacevoli.

Questo effettivamente è quello che è accaduto a tantissimi calciofii, che si sono ritrovati in maniera inaspettata con il conto svuotato. Fortunatamente almeno per ora il problema non riguarda l’Italia, ma l’ inghilterra, dove c’è stato chi è arrivato a perdere più d 1.600 sterline a causa di un frode. 

guardare Tv
Le piattaforme illegali sono rischiose – Macitynet.it

A lanciare l’allarme ci ha pensato BeStreamWise, che sta effettuando una campagna antipirateria volta a tutelare i telespettatori, ben sapendo come nel periodo delle feste si possa essere facilmente alla ricerca di un’offerta interessante per poi ritrovarsi a dover gestire danni seri.

I pericoli sono grandi soprattutto in questi giorni: “Lo streaming illegale durante il periodo festivo potrebbe trasformare la visione di film natalizi in un errore costoso, soprattutto quest’anno, quando nelle nostre case sono collegati più dispositivi che mai. Non ne vale la pena”, sono le parole di Rob Shapland a ‘The Sun’, hacker etico ed esperto di sicurezza informatica.

Non sempre però tutto è andato a buon fine, il 39% delle persone intervistate che si è rivolto a piattaforme illegali ha infatti poi perso soldi. Rivolgersi a siti o app di streaming illegali si espone ad attacchi di phishing, malware, pubblicità dannose e piattaforme compromesse, progettate specificamente per raccogliere dati personali e finanziari. Meglio quindi evitare esperimenti.possono fare davvero male al nostro conto corrente.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
La Fire TV 4K Select al prezzo Black Friday 19,99 euro

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.