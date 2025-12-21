Partite in streaming: se usi questa piattaforma rischi di perdere soldi e dati personali

Se sei solito guardare partite in streaming dovresti fare la massima attenzione, c’è una piattaforma che può farti perdere i soldi, ecco quale.

La passione per lo sport, e per il calcio in modo particolare, unisce tantissime persone nel nostro Paese, disposte a fare non pochi sacrifici pur di seguire la squadra del cuore e non solo. C’è chi è disposto anche a sobbarcarsi trasferte costose e lontane, ma a questo può aggiungere anche la visione degli eventi attraverso l’abbonamento alle varie piattaforme che lo permettono.

Da qualche tempo la flessibilità la fa da padrona anche in questo ambito, così da poter gustare appieno le emozioni che regalano i match nella modalità che si preferisce, senza necessariamente essere davanti alla Tv di casa. Del resto, ora è diventato estremamente semplice guardare le partite in streaming anche se non si hanno grandi capacità tecnologiche, ma è bene agire con cautela se non si vogliono perdere soldi, il rischio può essere concreto.

Attenzione alla visione delle partite in streaming: puoi perdere soldi

Mettersi alla ricerca di un sistema che può consentire di seguire le partite in streaming è certamente determinante per tutti gli appassionati di sport, soprattutto per chi non ha sempre la possibilità di stare davanti alla Tv di casa e non vuole perdere un evento a cui tiene. In casi simili è però bene puntare su sistemi tradizionali e affidabili, pur avendo magari l’esigenza di dover risparmiare, altrimenti può esserci il rischio concreto di andare incontro a situazioni spiacevoli.

Questo effettivamente è quello che è accaduto a tantissimi calciofii, che si sono ritrovati in maniera inaspettata con il conto svuotato. Fortunatamente almeno per ora il problema non riguarda l’Italia, ma l’ inghilterra, dove c’è stato chi è arrivato a perdere più d 1.600 sterline a causa di un frode.

A lanciare l’allarme ci ha pensato BeStreamWise, che sta effettuando una campagna antipirateria volta a tutelare i telespettatori, ben sapendo come nel periodo delle feste si possa essere facilmente alla ricerca di un’offerta interessante per poi ritrovarsi a dover gestire danni seri.

I pericoli sono grandi soprattutto in questi giorni: “Lo streaming illegale durante il periodo festivo potrebbe trasformare la visione di film natalizi in un errore costoso, soprattutto quest’anno, quando nelle nostre case sono collegati più dispositivi che mai. Non ne vale la pena”, sono le parole di Rob Shapland a ‘The Sun’, hacker etico ed esperto di sicurezza informatica.

Non sempre però tutto è andato a buon fine, il 39% delle persone intervistate che si è rivolto a piattaforme illegali ha infatti poi perso soldi. Rivolgersi a siti o app di streaming illegali si espone ad attacchi di phishing, malware, pubblicità dannose e piattaforme compromesse, progettate specificamente per raccogliere dati personali e finanziari. Meglio quindi evitare esperimenti.possono fare davvero male al nostro conto corrente.