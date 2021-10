I migliori libri per disegnare manga

I manga hanno un ruolo centrale nella vita culturale del Giappone, merito forse di pochi uomini, e tra questi certamente Osamu Tezuka, il “dio dei manga”, il mangaka più importante che ha dato il via al settore. Ne riparleremo. Prima parliamo di un’altra cosa: i manga in Italia.

Forse non sono il genere di fumetti più amati dagli italiani, ma sicuramente il più desiderato quando si vuol dare spazio alla propria creatività. E allora bando agli indugi, e impariamo a disegnare questi manga con i migliori libri che si trovano online.

Guida completa per disegnare manga

Una guida più che illustrata: ci sono una trentina di tutorial su Youtube e tutto quel che serve per imparare una delle attività più intriganti nel fumetto. Il corso è completo e abbastanza entry level, permette di apprendere i fondamenti e portare avanti uno stile generico ma apprezzabile.

SUPER MANGA – 2 libri in 1: La Guida per Principianti ed Esperti per Imparare a Disegnare Manga e Anime. Impara a Disegnare Visi, Volti, Espressioni e Parti del Corpo

Un altro libro molto completo: offre infatti la possibilità di seguire due piste contemporaneamente. Da un lato la guida per principianti che permette di entrare nella materia, toccando i fondamenti del disegno per fumetti, e la seconda è una specie di classe avanzata che consente di apprendere quello che serve per dare profondità e ricchezza a un tipo di disegno particolare ma ricco.

COME DISEGNARE MANGA E ANIME: La guida completa per IMPARARE A DISEGNARE CORPI MANGA E ANIME

Il mercato di chi realizza libri sui manga e gli anime è molto ricco e complesso. Alcuni libri, come i precedenti, sono realizzati da maestri giapponesi. Molti però sono fatti da artisti e docenti italiani, come nel caso di questo ottimo lavoro di Angelo D’Amico.

Proporzioni e canoni anatomici. Stilizzazione dei personaggi

Entriamo nel vivo: dopo aver appreso il fondamento del disegno fumettistico e manga in particolare, c’è da studiare per bene gli elementi chiave per la corretta stilizzazione dei personaggi e la loro struttura. Questo è il libro adatto per farlo, senza ombra di dubbio: il rapporto testa-corpo, l’altezza, le braccia, le game. C’è tutto quel che serve. Per chi ha già un po’ di controllo del disegno e vuole fare un salto in avanti.

CREA IL TUO MANGA: fumetto vuoto per creare il tuo manga | 100 tabelloni da personalizzare | per adulti, adolescenti e bambini | idea regalo ragazza e ragazzo

Questa idea regalo è molto particolare: il libro è composto da 100 tavole in bianco, che attendono solo di essere realizzate. Si tratta di una idea innovativa perché in realtà le tavole sono segnate e le tracce ci sono: difficile farsi prendere dal blocco dell’artista. Attenti però a non sbagliare.

Come disegnare Kawaii: Imparare a disegnare oltre 100 disegni super carini – animali, cibi, oggetti, fiori, cibo, creature magiche e altro ancora!

L’estetica Kawaii, parola giapponese che vuol dire “carino”, è basata su pochi tratti molto ben pensata. L’obiettivo è creare disegni adorabili e personaggi fantastici: dai draghi agli unicorni sino alle cose più tradizionali, il tutto con uno stile differente da quello canonico del manga e adatto anche ai principianti.

Come Disegnare Manga Per Principianti: Libro imparare a disegnare manga Per ragazzi, adolescenti, Passo dopo passo manga libro di disegno per bambini, … tecniche, ragazzo e ragazza, 6-8, 8-10, 9-12

Facciamo un passo indietro: impariamo a disegnare i manga da zero. E mettiamoci nei panni di un ragazzo o di una ragazza giovani, magari bambini. Le tecniche, le strategie, i tutorial passo passo che permettono di apprendere e portare a casa disegni sempre più intriganti. Questa è la guida migliore per insegnarvi le abilità essenziali per dare vita ai vostri personaggi.

Come disegnare ragazze manga con semplici passaggi

Bisogna ammetterlo: il libro non perde tempo e punta all’essenziale. Se avete già imparato i fondamentali e adesso volete diventare davvero bravi a fare le ragazze manga, oppure se avete voglia di imparare una cosa sola e avete ben chiaro che è questa, siete davanti al libro giusto. Una selezione di ragazze manga da imparare a disegnare. Dopo non sarà più la stessa cosa: avrete sviluppato un talento da illustratori.

Espressioni e sentimenti. Definizione dei personaggi

Il corpo e la forma degli oggetti non sono tutto. Per dare vita ai vostri disegni manga servono espressioni e sentimenti, cioè l’anima dei personaggi: questo è quello che distingue un disegno da un ritratto. E quindi, lo strumento (made in Japan) ideale per apprendere è questo libro. Esempi, casi, tecniche, e soprattutto una riflessione ponderata su come sono le espressioni delle persone, quali sentimenti esprimono, e come sintetizzarle in personaggi manga.

Equilibrio e dinamica dei corpi. Anatomia applicata

Questo libro è praticamente un classico: da qui si apprende quel che serve per entrare nel mondo unico di chi è in grado di riprendere la anatomia delle figure e dare loro vita. I tutorial stilizzati sono dei brevi manuali che offrono i punti chiave da apprendere e stabiliscono quali sono le regole pratiche più importanti da capire. E questo libro, made in Japan, ne è la perfetta esemplificazione.

Capire, fare e reinventare il fumetto

Se non volete fermarvi al fumetto giapponese ma aprire anche al mondo più ampio del fumetto tradizionale, questo libro dell’artista Scott McCloud è il lavoro definitivo sulla Nova Arte, che spiega come capire il fumetto quando lo si legge, come farlo e soprattutto come reinventarlo. È il libro da cui sono partiti moltissimi artisti contemporanei. Un caso unico. Imperdibile.

