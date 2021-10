Nuovi Router FRITZ!Box con Wi-Fi 6 e 5G da AVM

Dopo l’uscita del router con 7530 AX con Wi-Fi 6 che abbiamo provato su questa pagina e dell’estensione mesh FRITZ!Repeater 6000 presentato di recente AVM allarga la sua offerta sulle reti ad alta velocità con lo slogan Gigabit Power. Smart Wi-Fi.

L’occasione per presentare i suoi nuovi prodotti sarà quella del Broadband World Forum (BBWF) che si terrà ad Amsterdam dal 12 al 14 Ottobre.

Nel corso dell’evento sarà presentato il nuovo router wireless tri-band FRITZ!Box 4060. Saranno presenti anche il FRITZ!Box 7590 AX per DSL, il FRITZ!Box 5530 Fiber compatibile con tutte le più comuni connessioni in fibra ottica FTTH in Europa e il già conosciuto FRITZ!Repeater 6000 tri-band, con Mesh e Wi-Fi 6 per integrare ancora più dispositivi nella rete e sfruttare aree ancora più ampie.

AVM presenta inoltre il nuovo FRITZ!Box 6850 5G: il primo router all-in-one 5G dell’azienda per una connessione al top su rete mobile e al contempo stabile.

Ma vediamo più da vicino i due nuovi prodotti che arriverranno per primi nel nostro paese

FRITZ!Box 4060

FRITZ!Box 4060, router wireless con Wi-Fi 6 e DECT per telefonia e Smart Home

Il FRITZ!Box 4060 di AVM è il primo router wireless tri-band per Wi-Fi 6 di AVM, per la connessione in cascata ad un modem fibra ottica o per essere usato direttamente con l’ONT fornito dall’operatore.

Il FRITZ!Box è dotato di tre unità radio e 12 antenne che permettono di raggiungere una velocità di trasmissione dati Wi-Fi fino a 6 Gbit/s. Smartphone, notebook, smart TV e tutti i dispositivi mobili collegati alla rete traggono vantaggio dal Wi-Fi 6, che garantisce connessioni veloci e stabili.

In coppia con il FRITZ!Repeater 6000 tri-band, il nuovo FRITZ!Box 4060 è in grado di creare un sistema Mesh ottimizzato per il Wi-Fi su grandi superfici e per più dispositivi. Il FRITZ!Box 4060 è dotato di una connessione WAN da 2,5 gigabit, oltre a tre porte LAN gigabit aggiuntive e una porta USB 3.0.

FRITZ!Box 4060 è il primo modello della serie FRITZ!Box 4000 a supportare il DECT, utile per collegare cordless o dispositivi di domotica compatibili. Altre caratteristiche includono le tipiche funzioni dei prodotti FRITZ!Box come il parental control, un media server per foto, musica e video, così come l’accesso ospite Wi-Fi e l’accesso remoto tramite MyFRITZ!.

FRITZ!Box 6850 5G

FRITZ!Box 6850 5G, è il nuovo router per reti mobile 5G con Internet veloce attraverso l’utilizzo delle reti mobile di ultima generazione. Pensato per fornire una connessione stabile e veloce anche nelle zone in digital divide e dove non è possibile disporre di una larghezza di banda sufficiente. Grazie al 5G, lo standard tecnologico di quinta generazione per le reti mobili, è ora possibile raggiungere velocità gigabit anche in modalità wireless. Dotato di tutte le funzionalità che rendono i FRITZ! La soluzione ideale per il Wi-Fi, il FRITZ!Box 6850 5G è l’alternativa quando non si dispone di connessioni in rame e in fibra ottica.

A breve aggiorneremo l’articolo con i prezzi al pubblico. Per tutti gli articoli su AVM vi rimandiamo a questa pagina.