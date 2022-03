I migliori libri sugli orologi (e per imparare a ripararli)

Orologi come gioielli maschili? Come beni rifugio? Come fascino del passato? Come momento hipster per chi sfugge alla tecnologia? Come gioia per chi non vuole perdere il piacere di un meccanismo che si nutre di pura meccanica artigianale e produce il tempo al nostro polso?

Ci sono molti motivi per cui possano piacere gli orologi. Magari un regalo dei genitori o di una persona cara, una volta un vero e proprio oggetto-testamento (l’orologio regalato per la Cresima o per la maturità, per la laurea e per il matrimonio). In generale, un oggetto del quale più passa il tempo e meno si sa. Ma in realtà non serve una nuova introduzione al mondo dell’orologeria: basta sapere quali libri leggere per capire e sapere tutto. Qui di seguito, i migliori.

Orologi da polso. Tutti gli esemplari che fanno la storia. Ediz. illustrata

Questo libro di Paolo De Vecchi e Alberto Uglietti è un classico: è il volume di base (ce ne sono anche altre edizioni) che spiega tutto quel che è necessario sapere e soprattutto vedere per conoscere l’orologeria contemporanea. Ci sono più di mille fotografie e un racconto senza confini che copre tutto quello che va visto e conosciuto: dai Patek Philippe ai Rolex, dagli Omega ai Vacheron Constantin, dai Baume & Mercier ai TAG Heuer, tutti gli orologi che hanno rappresentato un’epoca e la tecnologia più avanzata: i pezzi migliori delle più prestigiose marche, i modelli che hanno segnato la storia dell’orologeria mondiale, gli esemplari più apprezzati nel mondo dei collezionisti e degli estimatori. Notizie, curiosità, approfondimenti e anche un glossario utilissimo per iniziare a muoversi in un mercato molto ricco e complesso. Se volete iniziare, cominciate da qui.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

I 12 orologi che raccontano il mondo

Un altro libro che serve per conoscere la storia degli orologi e della loro evoluzione. Questa volta scritta da David Rooney, che offre una prospettiva più storica e scientifica, coprendo un arco maggiore di quello relativo alla orologeria da polso per appassionati. Qui si parte dagli Antichi Romani e si arriva sino agli Smartwatch. Nel mezzo, altri dieci orologi straordinari: da quelli ad acqua della Cina imperiale ai satelliti in orbita attorno alla Terra che con gli orologi atomici ci fanno capire dove ci troviamo. Misurare il tempo è un processo che ha segnato i millenni del progresso umano, e questo libro ne coglie l’aspetto più operativo. Un libro sulla storia del mondo visto dal punto di vista di dodici orologi che la raccontano.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Swatch. I maestri del tempo. Ediz. illustrata

Il libro di Mara Cappelletti serve a coprire un fenomeno straordinario e unico, non solo nel mondo dell’orologeria. La storia di Swatch, che ha creato un modo completamente diverso di immaginare, costruire e vendere l’orologio. Questo libro illustrato con decine di fotografie di alta qualità permette di approfondire tutti gli aspetti del marchio svizzero nato come forma di liquidazione dei colossi d’Oltralpe morenti a causa dell’esplosione degli orologi al quarzo e ai cristalli liquidi made in Japan e divenuto invece nel tempo il campione assoluto degli orologi prodotti in serie come oggetti di moda, creativi e ironici, a basso prezzo. Una cavalcata unica e probabilmente irripetibile. Indimenticabile.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Orologi russi da collezione. Approfondimenti storici e tecnici.

A prescindere dalla guerra che sta attraversando l’Ucraina, in realtà il mondo dell’orologeria russa (e prima, sovietica) è sempre stata una sirena che ha affascinato i collezionisti o i semplici appassionati. Per un lungo periodo gli orologi russi sono arrivati in Occidente in grandi quantità e a prezzi ridicoli, cosa che ancora in parte succede, con strane eccezioni (Lunar Dude, per esempio). Questo libro scritto da Lorenzo Fe, Andrea Manini, Karl Samsa e Vanni Stefanini racconta la storia dell’orologeria sovietica, in particolare. Nata nel 1930, in soli trenta anni è arrivata ad essere la seconda al mondo per numero di orologi prodotti. Il libro tratta undici marchi dagli anni Trenta sino ai Novanta, con oltre trecento fotografie molte delle quali provenienti dalle collezioni personali dei quattro autori.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Investire in Orologi di Lusso: Nuova edizione

L’orologio di lusso è un bene nel quale si può investire? È una forma di investimento sicuro? Gestibile? Possibile? Questo libro, scritto da Paolo Cattin, permette di capire come fare gli investimenti in orologi di lusso senza lasciarci le penne, oppure astenersi completamente. Il libro, molto personale e tagliato anche sulla storia e la figura del suo autore, è un modo per capire come muoversi in questo mercato, quali sono le direttrici, quali gli errori da evitare e quali le opportunità da cogliere, dopo aver capito come è fatto il mercato dell’orologeria di lusso.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Apprendista orologiaio. Teoria, revisione e regolazione degli orologi da polso e cronografi

La passione per gli orologi implica che si voglia anche “mettere le mani” sui propri calibri e vedere come sono fatti, come funzionano e, perché no, cercare di ripararli o quantomeno pulirli. Davide Munaretto apre questa sezione dei nostri libri migliori sugli orologi e ci fa vedere cosa si può fare e come per entrare in un livello più evoluto della logica del collezionista. Questo testo, completamente a colori con moltissime fotografie eseguite al microscopio, si rivolge a tutti coloro che per ragioni diverse si vogliono avvicinare al mondo dell’orologeria da polso. Il libro espone, in chiave moderna, le basi della materia ed è pensato particolarmente per il neofita, partendo da nozioni basiche riguardanti l’impostazione dell’ambiente di lavoro, gli strumenti necessari per eseguirlo, per poi avviarsi in modo graduale verso la conoscenza dei componenti di un orologio, la nomenclatura, le complicazioni, fino all’esecuzione di una revisione secondo i canoni previsti dall’orologeria. Attraverso un percorso semplice di apprendimento, il lettore sarà alla fine in grado di avere una buona base per poter proseguire nello studio più approfondito della materia oppure fermarsi ed essere cosi capace di risolvere semplici problemi di ordinaria manutenzione.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Tempo imperfetto

Nel libro di Stefano Farina, Federico Guarracino e Marco Stella sono contenuti gli elementi necessari per capire come più funzionare un orologio da un punto di vista teorico e pratico. E come ripararlo. È un libro fondamentale perché risponde a domande di base. Un orologio che ha ritardato mezzo minuto in un giorno può essere più preciso di uno che ha guadagnato solo un paio di secondi? “Tempo imperfetto” offre una risposta a questa domanda attraverso un percorso teorico e pratico in tre sezioni: principi di base; tecniche di regolazione al banco dell’orologiaio e misura delle caratteristiche di ventidue movimenti contemporanei a fotografare lo stato dell’arte della produzione attuale. È una specie di piccola laurea in orologeria, ma abbordabile.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Orologeria. Manuale di riparazione e restauro: dalla teoria alla pratica

Esiste un buon numero di libri che parlano di riparazione di orologi. Questo è uno dei pochi che aggiunge una dimensione sinora inedita: il restauro. Davide Munaretto infatti affronta qui il tema più caro a chi voglia entrare nel settore dell’orologeria: prendersi cura dei pezzi vintage. Quando si interviene sugli orologi, antichi o moderni che siano, ci si deve sempre aspettare di trovare delle anomalie di gravità variabile che spesso richiedono interventi ricostruttivi. “Orologeria” è una guida dove poter trovare tutte le risposte che servono per affrontare con serenità e professionalità il mestiere dell’orologiaio riparatore. I 19 capitoli in cui il manuale è articolato costituiscono un autentico viaggio attraverso la meccanica, la matematica e la tecnica costruttiva di componenti antichi e moderni. Una finestra sulle tecniche del passato che si fondono con nozioni moderne derivanti da anni di esperienza e pratica di laboratorio. Oltre a diversi cenni storici specie sulle lavorazioni tradizionali, la trattazione è puntualmente accompagnata da numerosissimi disegni e fotografie, tutti realizzati dall’autore, che illustrano l’applicazione pratica dell’argomento di volta in volta affrontato.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Orologiaio riparatore. Tecnica e pratica

Un vecchio libro che racconta una pratica quasi scomparsa. È il manuale con più di 550 illustrazioni originali sul quale si sono formate generazioni di riparatori. Scritto da Donald De Carle, pubblicato da Hoepli che per i libri pratico-operativi è da sempre una garanzia, questo volume ha un pregio sopra gli altri: presenta un’epoca in cui riparare gli orologi era un lavoro che richiedeva competenze e inventiva, perché la tecnologia era più rudimentale e molte parti non erano accessibili. Premio all’ingegno e solida base scritta nel 1985 per capire come riparare anche molti orologi del passato meno recente.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Manuale di Orologeria: Teoria e Pratica di Riparazione, Manutenzione, Smontaggio e Regolazione di Orologi: Da Principiante a Professionista

Infine, se ci avete seguito sino a qui, ecco il manuale per tutti: scritto da David Johnson e Paolo Meggiolaro, con le illustrazioni fondamentali (e fatte benissimo) di Marco Molina, questo manuale di orologeria è la guida in cui potete trovare tutte le risposte che servono per affrontare con serenità e professionalità il mestiere dell’Orologiaio Riparatore, dal Principiante Amatore all’Esperto Professionista. I capitoli in cui il manuale è articolato costituiscono un autentico viaggio attraverso la Passione, la Meccanica e la Tecnica Costruttiva di componenti antichi e moderni, articoli comuni e pezzi rari. Un Corso Completo sulle tecniche più tradizionali che si fondono con nozioni moderne e studi recenti, derivanti da anni di esperienza e pratica di laboratorio. Quasi un centinaio di foto, immagini e illustrazioni dettagliate, appositamente inserite per chiarificare i concetti e aiutare la comprensione delle nozioni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Nuovo dizionario degli orologiai Italiani

Libro fondamentale, scritto da Enzo Turicchia e da Silvana Bissoli, questo dizionario del 2018 serve per capire le profondità dell’orologeria e degli orologiai italiani. È un’opera filologica e meticolosa, che accetta la sfida di “dare un volto”, di rintracciare l’identità di grandi artigiani ingiustamente coperti dalla polvere dei secoli, di puntare la luce su nuove importanti figure, tralasciate dalle opere precedenti. L’opera definitiva, decisamente rivolta all’utente esperto, all’orologiaio, al cultore della materia che si sia mosso ben oltre i primi confini della disciplina e abbia ormai acquistato una certa esperienza e famigliarità con il mestiere.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Orologeria moderna – Versione Grande Formato (Anastatica 1907)

Un tuffo nel passato, con questo capolavoro di Egidio Garuffa che risale praticamente a un secolo fa e che è stato ristampato fotografando le pagine originali, quindi senza cambiare neanche un a capo. Questa è la versione di grande formato rispetto all’originale, i cui caratteri di stampa erano molti piccoli e di non facile lettura, pertanto questa versione è stampata sempre come fedele riproduzione anastatica ma al 140% delle dimensioni originali, formando cosi un grosso volume di facile lettura. Il presente libro è la ristampa anastatica (ricavata sulla seconda edizione del 1907) del famoso manuale pubblicato originariamente dall’Hoepli per opera dell’ing. Egidio Garuffa, ed è sin dalla prima edizione del 1894 e fino ai nostri giorni, il più completo ed esaustivo testo sull’orologeria meccanica ed elettromeccanica in lingua italiana. La presente edizione composta da ben 391 pagine (VII + 384) ed arricchita con ben 366 illustrazioni, tratta con dovizia di particolari ogni aspetto dei vari tipi di orologi, dagli orologi a pendolo a quelli da taschino, da quelli da torre fino ai cronometri ed agli orologi ad aria compressa. Un testo utile ed indispensabile per chi per passione o per lavoro si cimenta con l’orologeria classica.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Breguet: Il Leonardo da Vinci dell’orologeria

Non scendiamo nel dettaglio di nomi e di marche, sennò tra storie di Rolex e avventure di abati cinquecenteschi rischieremmo di non finire più (e di scivolare nel catalogo per marche, anziché nel libro che dica qualcosa di sensato). Tuttavia, facciamo una eccezione con questo saggio dedicato a una figura unica nella storia dell’orologeria. Paragonato non a caso a Leonardo da Vinci, Breguet nella interpretazione fornita da Primon Alessandro è una figura unica, un inventore rivoluzionario e al tempo stesso un vero grande artista. Un libro per iniziati, ricco di sorprese.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Racconti a orologeria

Primo dei due libri extra che come sempre mettiamo in coda alle nostre scorribande letterarie o tecnologiche, questo libro scritto da Faruk Šehic è realmente unico. Racconti a orologeria di Faruk Šehic è un testo in cui echeggia puntuale il suono della nostra epoca, il ritmo cadenzato del battito ora forte, ora tenue. La lingua di Šehic misura ininterrottamente il tempo dell’uomo e il tempo delle stelle, il tempo della guerra e il tempo dell’inquietudine, il passato e il futuro, quello che ci sfugge e quello che abbiamo irrecuperabilmente consumato. La vita è un orologio, ma tra il martello della lirica e l’incudine della dura prosa, lo scrittore ci parla del cambiamento. Nei “Racconti a orologeria” si alternano in maniera vertiginosa le nazioni e i popoli, la storia e la memoria, ma soprattutto l’individuo, il mutante, colui che è attraversato dai cambiamenti. Impercettibile a un orologio comune, la velocità di questa dissoluzione svela la fragilità di ogni identità, ma anche della nostra natura umana.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’orologio

Ultimo appuntamento di questa lista, necessario e inevitabile. Come togliere il più famoso libro per il mondo dell’orologeria, scritto da Carlo Levi? Un orologio che si rompe dà l’avvio alla storia di tre giorni e tre notti nel dicembre del ’45, che cambia il destino dell’Italia. La fine del governo resistenziale di Ferruccio Parri, l’inizio della crisi dei partiti liberale e azionista, l’avvento al potere di Alcide De Gasperi e della Democrazia cristiana, e soprattutto Roma e l’Italia di allora: un complesso intreccio di avvenimenti politici e di condizioni umane raccontano con una tensione e un pathos che coinvolgono il lettore e rivelano la temperatura di una stagione traboccante di vitalità e nello stesso tempo vulnerabile di fronte a tutte le illusioni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Le altre puntate di questa serie: