Black Friday, gli sconti del 26 Novembre

In piena settimana Cloud del Black Friday, il mercoledì è un altro passo verso la “grande giornata”. Amazon spinge le offerte più forti su tech, elettrodomestici, cura della persona e prodotti per la casa, spesso anticipando i ribassi del weekend.

Le migliori promozioni di oggi, segnalate da Amazon sressa, mostrano tagli di prezzo consistenti, con prodotti iconici come Dyson, Apple, LG e Kärcher affiancati da bestseller per la vita quotidiana. Una giornata ideale per chi vuole approfittare dei migliori affari senza aspettare il venerdì ufficiale.

Dyson Airstrait piastra a 449€

Pensata per chi desidera risultati rapidi senza danneggiare i capelli, la Dyson Airstrait™ piastra utilizza un flusso d’aria direzionato, capace di lisciare mentre asciuga in un unico gesto. La tecnologia a controllo termico evita il surriscaldamento, mantenendo la fibra più protetta. Il design ergonomico facilita l’uso quotidiano e riduce i tempi di styling, mentre i settaggi intelligenti permettono di adattare calore e flusso al proprio tipo di capello. Ottima per ottenere risultati lucidi e uniformi con il minimo sforzo.

Play-Doh Playset Swirlin’ Smoothies a 28€

Colorato e divertente, il Play-Doh Playset Swirlin’ Smoothies stimola la creatività dei più piccoli grazie a un frullatore giocattolo interattivo, ideale per creare smoothie immaginari. Le paste modellabili presentano colori vivaci e una consistenza morbida facile da lavorare. Il set include accessori tematici, bicchieri e stampi che favoriscono manualità e gioco sensoriale. Perfetto per attività condivise, incoraggia fantasia e momenti di gioco coinvolgenti.

Finish Brillantante Lavastoviglie Lemon 500 ml (2 pezzi) a 9€

Pratico e immediato da usare, il Finish Brillantante Lavastoviglie Lemon migliora l’asciugatura e dona una brillantezza intensa alle stoviglie. La formula rapida riduce le gocce d’acqua e contrasta gli aloni, garantendo un risultato trasparente e uniforme. L’aroma limone offre una sensazione di pulito, mentre l’azione anticalcare prolunga l’efficienza della lavastoviglie. Ideale per una finitura professionale a ogni ciclo.

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4 a 899€

Compatto e potente, l’Apple Mac mini Computer desktop con chip M4 offre prestazioni avanzate grazie al nuovo chip Apple, ottimo per multitasking e applicazioni pesanti. Il design minimal si integra facilmente in ogni setup, mentre la grafica ottimizzata assicura fluidità anche nei software complessi. Sistema silenzioso, consumi ridotti e totale compatibilità con l’ecosistema Apple lo rendono ideale per produttività e creatività.

Oral-B Smart 4 4500 CrossAction a 59€

Concepito per una pulizia profonda, l’Oral-B Spazzolino Elettrico Smart 4 4500 CrossAction integra funzioni intelligenti per guidare la spazzolatura tramite app. La testina angolata migliora la rimozione della placca, mentre il sensore di pressione protegge le gengive. Autonomia prolungata, modalità multiple e impugnatura leggera lo rendono ideale per un’igiene orale precisa e quotidiana.

ALPRO Bevanda alla SOIA Senza Zuccheri 8×1 L a 17€

Fresca e leggera, la ALPRO Bevanda alla SOIA Senza Zuccheri è un’alternativa vegetale naturale e priva di zuccheri aggiunti. La consistenza morbida e il gusto delicato la rendono perfetta per colazioni, ricette o bevande calde. Ricca di proteine vegetali, supporta uno stile di vita equilibrato. Il formato convenienza da 8 litri garantisce scorta e praticità.

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 a 69€

Dinamico e ricco di contenuti, l’EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 introduce meccaniche più realistiche, animazioni fluide e modalità aggiornate. Il motore grafico ottimizzato offre dettagli naturali, mentre l’IA evoluta rende il gameplay più strategico. Perfetto per competere online o vivere una carriera coinvolgente, rappresenta l’evoluzione del calcio virtuale.

L’Oréal Paris Siero Viso Revitalift Filler a 18€

Formulato per un effetto rimpolpante, il L’Oréal Paris Siero Viso Revitalift Filler contiene acido ialuronico puro ad alta concentrazione per migliorare elasticità e turgore. La texture leggera si assorbe rapidamente, rendendo la pelle più distesa e luminosa. Perfetto contro rughe profonde, dona un aspetto più tonico e uniforme. L’applicatore pratico facilita l’uso quotidiano.

LG OLED evo AI G5 TV 65″ 4K a 1999€

Elegante e spettacolare, la LG OLED evo AI G5 TV 65 pollici offre neri assoluti, colori vibranti e un’esperienza cinematografica. Il processore AI avanzato ottimizza ogni scena, mentre il pannello OLED evo garantisce luminosità superiore e movimento fluido. Ideale per gaming, film e sport, include audio immersivo e funzioni smart complete.

NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Barista 6×16 capsule a 19€

Aromatico e intenso, il NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Barista offre una miscela dal gusto deciso, con crema vellutata e aroma bilanciato. Ogni capsula garantisce estrazione costante e risultati identici, ideali per chi desidera un caffè di qualità. Il formato multipack assicura convenienza e praticità quotidiana.

Dyson Airwrap i.d. styler a 579€

Versatile e potente, il Dyson Airwrap i.d. styler asciugacapelli sfrutta il flusso d’aria Coanda per modellare senza temperature estreme. Include accessori multifunzione per onde, volume e lisciature. Il controllo termico intelligente protegge la fibra capillare, mentre il design raffinato assicura praticità. Perfetto per styling rapidi e personalizzabili.

Finish Ultimate Infinity Shine 160 capsule a 32€

Potente e completo, il Finish Ultimate Infinity Shine combina azione sgrassante, effetto brillantante e protezione anticalcare. La formula avanzata rimuove residui difficili e lascia una finitura cristallina. Il maxi formato garantisce lunga durata e convenienza. Perfetto per risultati professionali.

BTICINO SXW8002 Termostato WiFi a 139€

Moderno ed efficiente, il BTICINO SXW8002 Termostato WiFi Smarther2 with Netatmo consente una gestione smart del clima. La regolazione precisa, le funzioni programmabili e l’interfaccia intuitiva ottimizzano comfort e consumi. Il design minimal si integra in ogni ambiente, mentre la compatibilità vocale lo rende ancora più pratico.

Gyno-Canesten Inthima Cosmetic Lenitivo a 8€

Delicato e formulato per l’igiene quotidiana, il Gyno-Canesten Inthima Cosmetic Lenitivo offre una texture soffice con ingredienti lenitivi che riducono fastidi e secchezza. Il pH equilibrato rispetta la zona intima, garantendo freschezza duratura e comfort. Ideale per uso frequente.

Kärcher Idropulitrice K 5 Power Control a 289€

Potente e versatile, la Kärcher Idropulitrice K 5 Power Control offre una pressione elevata ideale per pulizie complesse. Il sistema Power Control regola il getto in base alla superficie, mentre la pompa resistente assicura lunga durata. Perfetta per auto, pavimenti e aree esterne, integra accessori pratici e un design robusto.

Milka Choco Sticks a 5€

Gustosi e irresistibili, i Milka Choco Sticks combinano un cuore di biscotto croccante con cioccolato Milka morbido e cremoso. Perfetti per uno snack veloce o una pausa dolce, offrono un gusto intenso e una consistenza piacevole. Il formato conveniente è ideale da condividere o portare con sé.

Candy Smart Pro CSOE H10A2DE-S Asciugatrice 10 Kg a 399€

Con un approccio semplice e moderno, la Candy Smart Pro CSOE H10A2DE-S Asciugatrice 10 Kg utilizza pompa di calore efficiente, cicli intelligenti e una capacità ampia adatta alle famiglie. L’app dedicata permette controlli smart, mentre il tamburo delicato protegge i tessuti. Offre consumi ridotti e risultati uniformi ad ogni ciclo.

Rilastil Xerolact Crema Mani Riparatrice a 12€

Ideale per mani secche o irritate, la Rilastil Xerolact Crema Mani Riparatrice offre un’azione nutriente, effetto riparatore e protezione intensa. La texture ricca ma non grassa si assorbe rapidamente, ristabilendo la barriera cutanea e migliorando elasticità e comfort. Perfetta per l’uso quotidiano e stagioni più fredde.

