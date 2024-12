Black Friday ultimo giorno, il robot Dreame L40 Ultra scontato del 32%

Per il Black Friday Dreame L40 Ultra costa 300 euro in meno

Pubblicità Se siete alla ricerca di un robot che lavi e aspiri in totale autonomia il pavimento e non volete scendere a compromessi, sappiate che Dreame L40 Ultra è in sconto di oltre 300 euro su Amazon. Si tratta, ad oggi, di uno dei robot più potenti e flessibili della categoria e potete acquistarlo a questo indirizzo a 892,99 €. La prima caratteristica di spessore di questo robot è sicuramente la tecnologia SideReach, che permette alla spazzola laterale di sollevarsi e allungarsi per raggiungere e rimuovere efficacemente lo sporco nascosto negli angoli delle pareti e intorno alle gambe dei mobili. Ancora, Dreame L40 Ultra risulta amico di tappeti e moquette, che rimarranno protetti da contaminazioni di sporco, sia secco che umido, durante il passaggio tra superfici dure e quelle tessili. Questo sempre grazie alla possibilità di sollevare il mocio, che dunque non andrà ad intaccare i tessuti. Il Dreame L40 Ultra, infatti, solleva automaticamente i moci fino a 10,5 mm o li rimuove completamente per evitare che i tappeti e le moquette si bagnino durante la pulizia. Naturalmente, si controlla anche tramite app DreameHome, che consente di creare zone di esclusione (ad esempio per i tappeti), minimizzando il rischio di aggrovigliamento e ottimizzando la pulizia in tutta la casa. Con una potenza di aspirazione fino a 11.000 Pa e 5 livelli di intensità selezionabili, Dreame L40 Ultra si adatta a qualsiasi tipo di superficie, garantendo una pulizia efficace e personalizzabile, mentre la spazzola TriCut anti-groviglio evita la formazione di nodi, così da richiedere una manutenzione ridotta. Offre anche tecnologie come OmniDirt Detection e MopExtend RoboSwing, grazie alle quali il Dreame L40 Ultra rileva automaticamente lo sporco più resistente e lo rimuove con maggiore precisione, anche in aree difficili da raggiungere, come sotto i mobili o negli angoli più nascosti. Dreame L40 Ultra, inoltre, si occupa della pulizia dei moci e del vassoio di lavaggio in totale autonomia, utilizzando acqua calda a 65°C per eliminare macchie e prevenire la formazione di cattivi odori. Solitamente il costo di listino di questo robot è di 1199 euro, ma al momento su Amazon lo potete portare a casa a 892,99 euro, il 32% in meno del suo prezzo di listino

