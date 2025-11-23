Black Friday, Braun Silk·expert Pro 5 a 299,99 euro

Su Amazon trovate in offerta Braun Silk·expert Pro 5, pensato per l’epilazione a luce pulsata domestica. Il costo è di 299,99€, in calo rispetto ai 400€, con specifiche adatte a trattamenti rapidi, efficaci e personalizzati per viso, corpo e zona bikini.

Sensore intelligente SkinPro 2.0 e intensità automatica

Il sistema SkinPro 2.0 regola automaticamente l’intensità della luce in base al tono della pelle, offrendo trattamenti sicuri e su misura. Con un massimo di 125 flash al minuto, il dispositivo consente sessioni rapide, adatte anche per chi ha poco tempo. Sono incluse tre testine: standard, di precisione e per le aree sensibili, utili per raggiungere facilmente anche le zone difficili. La tecnologia IPL impiegata è clinicamente testata e pensata per un uso domestico regolare, con un ciclo consigliato di 12 settimane per risultati visibili.

Adatto a diverse tonalità di pelle e tipi di peli

Braun Silk·expert Pro 5 è compatibile con un’ampia gamma di fototipi (I–V) e funziona su peli da biondo naturale a nero. Non è indicato per peli bianchi, grigi, rossi o biondo chiaro. Il design ergonomico e la lunghezza del cavo facilitano l’uso anche su aree estese come le gambe. L’uso continuato riduce progressivamente la ricrescita dei peli e consente di evitare trattamenti più costosi nei centri estetici. È incluso anche un beauty pouch per conservare e trasportare il dispositivo in modo pratico.

Modalità delicate e utilizzo mirato

Il dispositivo offre tre modalità: standard, delicata e extra-delicata, utili per regolare l’intensità nei trattamenti su zone più sensibili come il viso o l’inguine. Il sensore a contatto assicura che il flash venga emesso solo quando il dispositivo è correttamente posizionato sulla pelle, migliorando la sicurezza. In modalità continua si può coprire una gamba in meno di 5 minuti. Il sistema è progettato per una lunga durata: la lampada è certificata per oltre 400.000 impulsi luminosi, pari a diversi anni di utilizzo.

Il prezzo attuale è inferiore sia al listino ufficiale che al miglior prezzo Amazon finora registrato (320€): oggi costa 299,99€ invece di 400€

Sto caricando altre schede...