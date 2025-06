I NAS Asustor diventano cloud personale degli utenti Mac con EZ Sync

Finora l’applicazione EZ Sync è stata disponibile solo per PC Windows, ma ora Asustor annuncia la prima versione beta per macOS: una novità che in un colpo solo permette di sfruttare i NAS del costruttore come cloud personale, senza costi ricorrenti per gli utenti Mac.

L’utility Asustor EZ Sync permette infatti di sincronizzare e salvare in automatico i file del Mac sui NAS Asustor. Per farlo è sufficiente installare l’app, selezionare le cartelle desiderate e da questo punto in poi l’utility si occupa di tutto.

La nuova funzione è resa possibile grazie all’integrazione delle funzioni di EZ Sync Manager del sistema operativo ADM con l’app EZ Sync. Una volta che l’utente ha indicato file e cartelle desiderati non deve più preoccuparsi di effettuare backup manuali. Ogni modifica ai file sul computer viene rilevata istantaneamente e sincronizzata con il NAS, assicurando che i dati siano sempre aggiornati e accessibili.

Quando un file viene cancellato accidentalmente è sempre possibile accedere alle versioni precedenti in un archivio in ordine cronologico. In questo modo l’utente può accedere e recuperare la versione desiderata, una funzione che evita perdite definitive di dati importanti e permette di lavorare con più serenità.

Il costruttore evidenzia funzioni per la gestione flessibile dei dati, inclusa una funzione per ottimizzare l’impiego dello spazio di archiviazione disponibile, e la tutela della privacy: l’utente decide in autonomia quali contenuti condividere tra computer e NAS.

A differenza del servizi cloud online, con prezzi di abbonamento che aumentano in base alla quantità dei dati, non ci sono costi ricorrenti con il cloud personale Asutor. Se le esigenze di archiviazione crescono nel tempo è sempre possibile aggiornare gli hard disk del NAS Asustor.

L’app EZ Sync per macOS in versione beta è disponibile per il download: si trova sul sito ufficiale ASUSTOR o tramite l’interfaccia ADM del proprio NAS. Ricordiamo che a fine maggio il costruttore ha rilasciato ADM 5.0, il nuovo sistema operativo per NAS con interfaccia personalizzabile, firewall intelligente, supporto SMB multicanale e kernel aggiornato.