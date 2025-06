Quattro siti web gratuiti che ogni content creator dovrebbe conoscere

Che il tempo è denaro è ormai una questione assodata…da tempo, e quando si lavora da soli o in piccoli team diventa ancora più importante massimizzarlo per poter portare a termine il lavoro senza restare bloccati ore sullo stesso progetto. Nel mondo del content creator fortunatamente oggi esistono strumenti online che permettono di creare video e audio dall’aspetto professionale senza essere esperti di montaggio o di sound design.

In questo articolo abbiamo pensato di segnalarvene alcuni tra i più semplici ma potenti e, soprattutto, gratuiti: il tempo in cui c’era bisogno di software costosi o competenze tecniche avanzate per realizzare un buon contenuto è (per fortuna) sempre più alle spalle.

Che si tratti di video per i social, contenuti promozionali, podcast o semplici progetti personali, con questi quattro strumenti potrete automatizzare le fasi più tecniche e noiose del lavoro creativo. E non stiamo parlando di applicazioni amatoriali: questi strumenti sono già utilizzati da tantissimi professionisti, freelance e creator indipendenti.

Specialmente chi lavora con video editing, montaggio audio, animazione e pubblicazione social troverà in questi quattro strumenti delle vere e proprie scorciatoie operative: si integrano facilmente nel flusso di lavoro esistente e, in molti casi, riescono a sostituire passaggi che richiederebbero ore su software tradizionali come Premiere Pro, Final Cut, Audition o After Effects.

L’aspetto più interessante? Sono tutti accessibili direttamente dal browser, senza necessità di installazione e con piani gratuiti che bastano per la maggior parte degli usi comuni. Non servono skill avanzate e potrebbero semplificarvi la vita soprattutto quando il tempo stringe o quando il cliente vuole “una cosa semplice” ma non ha budget per un’intera post-produzione.

Adobe Podcast

Partiamo da questa piattaforma sviluppata da Adobe tramite cui è possibile creare, modificare e migliorare i contenuti audio (come i podcast) in pochi click senza dover necessariamente essere tecnici del suono.

Si può infatti usare per registrare direttamente dal browser e modificare l’audio in un’interfaccia simile a un documento di testo proprio perché la piattaforma trascrive automaticamente l’audio consentendo poi di tagliare le parti semplicemente eliminando il testo corrispondente.

Con la funzione Enhance Speech è possibile poi migliorare automaticamente la qualità del suono della voce rimuovendo rumori di fondo e rendendo l’audio più chiaro e professionale, come se fosse stato registrato in uno studio.

È pensato per podcaster, content creator, educatori o chiunque abbia bisogno di creare audio di alta qualità senza dover usare software complicati come Audition o Pro Tools.

Come dicevamo si può usare anche gratuitamente: l’accesso a costo zero prevede infatti l’utilizzo della funzione di miglioramento audio per file audio fino a 30 minuti e 500 MB al giorno, oltre alla registrazione e modifica degli audio tramite il browser con Adobe Studio e l’analisi del microfono con “Mic Check”. C’è comunque la limitazione di poter effettuare massimo 1 ora di miglioramento audio al giorno e di 2 download di progetto al giorno, ma per l’utente comune è più che sufficiente.

Poi volendo a 9,99 $ al mese si può sempre sottoscrivere l’abbonamento Premium che include il miglioramento audio per file fino a 1 GB e 4 ore al giorno e il supporto per file video MP4 e MOV, oltre che download illimitati dei progetti, i caricamenti in batch e la regolazione dell’intensità del miglioramento audio.

Mixkit

Altro strumento imperdibile è questo sito che include una vasta gamma di broll, musica ed effetti sonori pronti da usare. Parliamo di video stock e tracce musicali royalty-free, ma anche modelli video per software di editing come Premiere Pro, After Effects e Final Cut Pro e tante altre risorse creative di alta qualità disponibili per tutti, senza bisogno di registrazione e senza filigrana, utilizzabili sia per progetti personali che commerciali senza necessità di attribuzione (sebbene quest’ultima – scrivono – sia apprezzata).

La licenza è semplice e chiara: gli asset possono essere utilizzati liberamente in progetti commerciali e personali, ma non possono essere rivenduti o redistribuiti come file separati. Oltretutto vengono aggiunti regolarmente nuovi contenuti, perciò ogni volta troverete tanti nuovi contenuti da usare per progetti su YouTube, social media, presentazioni aziendali e contenuti educativi.

Al momento Mixkit non offre immagini stock in quanto si concentra principalmente su video, audio e modelli e non è previsto un supporto clienti diretto. Ma nonostante questo rappresenta una risorsa eccellente per creatori di contenuti, videomaker, educatori e professionisti del marketing che necessitano di materiali di alta qualità senza costi aggiuntivi.

Jitter

Appuntatevi anche questa piattaforma, specie se avete bisogno di animazioni di grande impatto e non sapete nulla di motion graphics. La usano designer, team di marketing e sviluppatori che hanno bisogno di trasformare rapidamente design statici in contenuti animati dinamici da condividere sui social media o includere su siti web, app e presentazioni.

Mette a disposizione svariati preset animati da applicare con un clic, facilmente modificabili per adattarsi al proprio stile, e si possono importare i design da Figma in un click, mentre in futuro arriverà – dicono – anche il supporto per Sketch e Adobe XD.

In ogni caso tutte le animazioni possono essere esportate in diversi formati video (fino a 4K a 120 fps) o in GIF.

Anche questo servizio come gli altri è gratuito, con accesso illimitato a file e team ed esportazioni fino a 720p a 30 fps. Unica pecca è che verrà applicato un watermark a tutte le esportazioni. Volendo però se ne vale la pena ci si può abbonare al pacchetto Studio per 19 € mensili per rimuovere il watermark ed esportare in 4K a 120 fps.​

OpusClip Captions

Avete presente i sottotitoli che sempre più spesso troviamo ad accompagnare i video condivisi sui social? Ecco, potete farlo anche voi senza muovere un dito utilizzando questo strumento concepito appositamente per automatizzarne l’intero processo grazie all’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale.

In pochi click anche voi potrete così aggiungere automaticamente quegli attraenti sottotitoli stilizzati ai video destinati a TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts migliorandone l’accessibilità e l’engagement.

In un lampo la piattaforma non solo trascrive ma sincronizza anche l’audio del video con i sottotitoli, facendovi risparmiare un sacco di tempo rispetto alla trascrizione manuale. Ovviamente il testo generato può essere modificato e si possono aggiungere emoji, cambiare font, colore e posizione dei sottotitoli per adattarli al branding del video.

Sono supportati diversi formati e proporzioni, e si usa tutto liberamente sborsando 12$ al mese. Oppure tramite l’accesso gratuito si possono comunque caricare video di massimo 2 minuti (o 200 MB) e generarne i sottotitoli per un massimo di tre clip giornaliere, e nell’esportazione sarà presente anche un watermark.

