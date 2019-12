I nuovi Mac Pro sono arrivati anche agli utenti europei

Dopo gli Stati Uniti, anche alcuni utenti europei hanno cominciato a ricevere il Mac Pro 2019 e il Pro Display XDR. Il francese Macg riferisce dell’arrivo di un Mac Pro a un utente d’Oltralpe, Grégoire, che aveva ordinato la configurazione-base il giorno del lancio, martedì scorso.

Nel momento in cui scriviamo, Apple indica consegne tra il 7 Gen e il 9 gennaio. Una curiosità: i Mac Pro che arrivano in Europa sono prodotti in Cina. Solo quelli destinati agli USA vengono prodotti nella fabbrica di Austin dove già era assemblato il precedente Mac Pro.

