Trump e Cook posano con la scatola del Mac Pro nella fabbrica di Austin

Ivanka Trump ha visitato insieme al padre, Donald Trump, la fabbrica di Austin (Texas) dove viene assemblato il Mac Pro nello stabilimento di Flextronics.

Sul suo account Instagram, Ivanka ha pubblicato delle foto nelle quali è possibile vedere la scatola nella quale verrà consegnato il Mac Pro. Le foto di Ivanka sono accompagnate dalla didascalia: “Introducing @Apple NEW Mac Pro! Proudly Made in the USA” (orgogliosamente realizzato negli Stati Uniti).

Sappiamo un po’ tutto della nuova workstation di Apple, inclusi i dettagli tecnici su processori, schede video e schede speciali, ma finora il package nel quale arriva la macchina non era stato rivelato. Dalle foto si evince che il Mac Pro arriverà in una scatola divisa in due sezioni (superiore e inferiore), sigillate con un nastro di sicurezza.

Due impugnature nella parte superiore della scatola facilitano il trasporto e l’estrazione. A quanto sembra di capire dalle foto, i modelli con le ruote opzionali che rendono il computer facile da trasportare sul set o da uno studio all’altro, arrivano con le ruote già preinstallate. Il Mac Pro arriverà a dicembre insieme al Pro Display XDR.