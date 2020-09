I nuovi SanDisk Extreme portable SSD raddoppiano la velocità

Con un evento online in streaming mondiale, a cui Macitynet ha partecipato, SanDisk ha presentato la nuova linea di unità rimovibili USB-C. I due nuovi prodotti sostituiscono quelli sino a ieri in catalogo proponendo un design molto simile, stessa divisione del mercato ma con velocità, a detta di SanDisk, raddoppiate rispetto a prima.

Si chiamano SanDisk Extreme e SanDisk Extreme Pro portable SSD le nuove unità di archiviazione del marchio di proprietà di Western Digital, progettate specificatamente per ottenere picchi di velocità più alti della generazione precedente.

L’unità SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 sarà disponibile nei tagli da 1 TB e 2 TB, costruite con unità SSD NVMe di nuova progettazione e uno chassis in alluminio per resistere a sollecitazioni e alte temperature. È prevista inoltre una crittografia hardware AES a 256-bit per mantenere alta la sicurezza e preservare i propri dati.

«Nelle situazioni in cui anche ogni secondo è importante, ho bisogno di soluzioni veloci e performanti che lavorino al mio stesso ritmo. Mi affido alle unità SanDisk SSD per mantenere il passo con la mia creatività» dichiara Tyler Stableford, membro del Team SanDisk Extreme. «Per un artista la velocità rappresenta uno dei maggiori punti di forza e so che con la linea di prodotti SanDisk Extreme SSD posso svolgere il mio lavoro con grande efficienza e una buona capacità, non mi sono mai preoccupato di terminare lo spazio di memoria in qualsiasi momento del mio lavoro».

Più accessibile l’unità SanDisk Extreme Portable SSD V2, disponibile nei tagli da 500 GB, 1 o 2 TB. Questo tipo di unità è pensato per un utilizzo ibrido ufficio, casa e mobile, sempre su porta USB-C ma con memorie SSD su interfaccia SATA.

«Per i nostri clienti, la vita è un’avventura e si affidano a noi per innalzare i livelli di performance scegliendo la soluzione migliore all’interno del nostro portafoglio che si tratti di un consumatore o di un professionista» dichiara Brian Pridgeon, direttore marketing dell’area Consumer Solutions di Western Digital.

«Il brand SanDisk è sinonimo di fiducia in tutto il mondo, e questo è il motivo per cui abbiamo progettato la nostra famiglia di soluzioni Extreme per performare ai massimi livelli. Abbiamo aumentato la velocità con l’introduzione della più recente tecnologia NVMe e usato materiali robusti nei nostri progetti per gestire gli scatti migliori e affrontare gli incarichi più impegnativi».

Le unità dovrebbero essere disponibili a breve e rimpiazzare i modelli precedenti anche nella vendita. Per verificare la disponibilità su Amazon di vecchi e nuovi modelli potete usare questo link.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di SanDisk sono disponibili da questa pagina. Invece per tutte le notizie e gli articoli dedicati a Periferiche e Hardware si parte dai rispettivi collegamenti.