Prime Day in anticipo sulla moda Amazon: prezzi bassi per abbigliamento adulti e bambini

La moda a prezzi bassi è ora disponibile su Amazon: per un tempo limitato vestiti, pigiami, scarpe e intimo per adulti e bambini sono in sconto fino al 70%.

Quasi un Prime Day in anticipo per la moda è quello che ha riservato Amazon ai suoi utenti in questa stagione che mette alla prova ciascuno con il cambio armadi in vista del freddo autunnale e per il del ritorno a scuola e al lavoro dopo mesi passati a casa con la didattica distanza e lo smart working per il Coronavirus.

La vetrina più interessante è quella dedicata alle donne, alle quali sono dedicati gli sconti più forti. Si può risparmiare fino al 40 per cento sulla moda donna: abiti, costumi, magliette, pantaloni, pigiami dei marchi Amazon più apprezzati dagli utenti: Lark & Ro, Iris & Lilly, Daily Ritual, find. Ci sono anche prezzi scontati ben oltre il 50 per cento, come alcuni vestiti eleganti e per occasioni speciali del marchio Truth & Fable.

Non mancano gli sconti sulla biancheria intima: fino al 30 per cento di sconto sull’intimo donna e fino al 30 per cento sulle confezioni multipack uomo: slip, maglie intime, calze già normalmente a buon prezzo che ora sono ulteriormente scontate.

Per i bambini, c’è una sezione tutta dedicata a pigiami, tutine, bavaglioli, felpe, pantaloni da tuta, body e set regalo per la nascita. Anche qui, sono previsti sconti anche del 60 per cento, con pigiami disponili a partire da 5 euro, multipack di body a prezzi vantaggiosi e accessori simpatici per l’inverno a poco prezzo. Il marchio è Moon and Back by Hanna Andersson per la prima infanzia, Twins per gli accappatoi, Happy Girls, Care, Simple Joys by Carter’s e Amazon Essentials per l’abbigliamento per i bambini.

E per chi desidera un cambio scarpe, ci sono sconti fino al 70 per cento su sandali, scarpe basse da donna, polacchini e scarponcini: c’è scelta per tutte le occasioni. E per tutte le tasche.

