I podcast sono arrivati su Amazon Music

Gli utenti Amazon possono ascoltare in streaming i podcast che conoscono e amano, così come i nuovi show originali prodotti esclusivamente per Amazon Music. E’ così che Amazon presenta la nuova sezione Podcast, accessibile per tutti i propri utenti, abbonati e non, allineando così il proprio flusso audio a quello dei principali concorrenti dello streaming. «Che l’ascolto avvenga dal cellulare, dal web o dai dispositivi Echo con Alexa, Amazon Music consente agli utenti di trovare e ascoltare i loro podcast preferiti durante la giornata».

I podcast sono disponibili per tutti i tipi di sottoscrizioni, quindi non solo agli abbonati Amazon Prime o a quelli che hanno attivato il pacchetto Amazon Music Unlimited, ma anche a chi più semplicemente è iscritto ad Amazon, anche senza aver mai effettuato nessun acquisto sul negozio. «Accedi a milioni di episodi, a contenuti esclusivi e ai tuoi show preferiti. Nessun abbonamento richiesto. Accedi per ascoltare podcast gratis».

Già da adesso sono disponibili decine di podcast in italiano, tra cui ad esempio le affascinanti lezioni di Alessandro Barbero tenutesi al Festival della Mente di Sarzana e quelle tratte da YouTube, con cui il professore racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea; il celebre podcast Start del Sole 24 Ore, che ogni mattina – dal lunedì al venerdì – racconta tre notizie di attualità; Storia in Podcast, con cui ogni settimana la redazione di Focus Storia approfondisce un tema storico o rilegge in chiave storica un avvenimento di attualità «per capire il presente scoprendo il passato»; oppure il Luke’s English Podcast, da ascoltare per imparare (divertendosi) l’inglese britannico. Ci sono anche podcast locali come quello dei “walkscape” di Almaloci che permette di riscoprire luoghi della provincia di Pesaro e Urbino con il filo della storia, dell’arte, della letturatura.

I podcast distribuiti tramite Amazon Music si possono ascoltare direttamente tramite la piattaforma web dal browser sul computer, tramite l’app Amazon Music per iPhone, iPad, Apple TV e Android, oppure tramite Alexa da un qualsiasi dispositivo Amazon Echo semplicemente chiedendo all’assistente vocale di riprodurre il podcast che si desidera ascoltare. I podcast si sincronizzano automaticamente, perciò sarà possibile cominciare ad ascoltarlo da una di queste posizioni (magari dal computer) e poi spostarsi su un’altra (ad esempio in macchina dove è installato Echo Auto) senza perdere il filo del discorso.