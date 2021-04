Iliad valuta la scalata in Unieuro

Molti sono rimasti sorpresi dall’operazione da 50 milioni di euro che ha già reso iliad il principale azionista di Unieuro, ma i documenti dell’operatore di telefonia suggeriscono che questo potrebbe essere solo l’inizio e che nei prossimi mesi potremmo assistere a una vera e propria scalata.

Sulle motivazioni di questa mossa, l’ipotesi più plausibile è che iliad, che già da tempo collabora con Unieuro per posizionare i suoi distributori automatici di Simbox nei punti vendita della catena Unieuro, abbia deciso di rafforzare la collaborazione, rendendola anche più ufficiale con una partecipazione azionaria. Nei giorni immediatamente successivi all’acquisto delle azioni, le Simbox di iliad sono arrivate quasi in contemporanea in oltre 50 punti vendita Unieuro, per lo più in Sicilia e Sud Italia.

Nel comunicato rilasciato per l’acquisto delle azioni iliad e Unieuro sottolineano la collaborazione fruttuosa tra le due società. L’operatore di telefonia conta anche suoi negozi gestiti direttamente, ma sono pochi, viceversa la collaborazione con Unieuro permette una presenza capillare in tutta Italia di Simbox. È palese che per iliad Unieuro rappresenta il braccio più forte per distribuzione e presenza nel nostro Paese.

Iliad e Unieuro, la scalata è possibile

Non sorprende così apprendere che nei documenti presentati alla Consob, il Gruppo Iliad e il suo fondatore e guida Xavier Niel, precisano che nei prossimi mesi l’operatore potrebbe decidere di rafforzare ulteriormente la propria posizione in Unieuro acquistando altre quote. Non solo: iliad dichiara che per un periodo di 6 mesi non c’è intenzione di ottenere il controllo del gruppo, riservandosi però il diritto di proporre l’integrazione al consiglio di amministrazione in un secondo tempo. La scalata di iliad in Unieuro è tutt’altro che teorica e remota.

L’ultima offerta di iliad per smartphone è Giga 100 che include ben 100GB di traffico dati al mese a 9,99 euro. Entro l’estate è atteso l’ingresso di iliad anche nei collegamenti internet fissi su fibra ottica.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

I dettagli dell’ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro, un piccolo trucco per abbonarsi ancora al piano da 40GB a 6,99 euro. Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.