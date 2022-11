I prodotti Proscenic per la cura della casa al Black Friday

Nel campo degli elettrodomestici intelligenti opera anche Proscenic che, in occasione del Black Friday, ha deciso di lanciare una serie di offerte per dare agli utenti la possibilità di acquistare vari prodotti a prezzo fortemente scontato.

Si tratta di prodotti per la pulizia, la cottura, la purificazione dell’aria con molte caratteristiche originali e, in tanti casi con un controllo diretto via smartphone dall’applicazione Proscenic che permette di accedere a consigli, informazioni sullo stato del prodotto (ad esempio la temperatura del forno) e ricette pratiche per la cottura nel caso delle friggitrici.

Tra questi c’è Proscenic P11 Smart (179 €), una scopa elettrica versatile, dotata di motore brushless da 450 W con un potere aspirante di 30.000 Pa (la potenza è regolabile in base alle esigenze di pulizia: automatica, potente e a risparmio energetico) accompagnabile ad un set di spazzole per la toelettatura degli animali domestici venduto separatamente.

In sconto è possibile trovare anche il nuovo WashVac F20 (295,20 €), l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1 litro ciascuno integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. E’ dotato di 4 modalità di lavoro-in-1 e promette fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic 850T (169 €) è un altro dei prodotti in sconto: caratterizzato da un design minimal ed elegante, ha una potenza di aspirazione molto elevata da 3.000 Pa che gli consente di aspirare facilmente tutta la polvere, i capelli e i rifiuti, ma anche lavare e aspirare allo stesso tempo grazie al suo contenitore 2-in-1.

Gli sconti di Proscenic continuano anche sul resto della linea dei robot aspirapolvere con ribassi dal 30% fino al 45% come per i modelli M8 e M6 Pro, mentre le friggitrici ad aria Proscenic T20, T21, T22 e T31 – scontate dal 18% al 25% – sono pensate per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura.

Nell’elenco che segue trovate anche i purificatori d’aria Proscenic A9 e A8 SE, scontati fino al 45%: caratterizzati da una forma e un design essenziale, sono capaci di adattarsi a qualsiasi ambiente, offrendo ottime prestazioni.

Qui sotto una lista dei prodotti Proscenic attualmente in sconto per il Black Friday.

Proscenic 850T Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione Potenza 3000Pa Controllo App & Alexa, Serbatoio Acqua Elettrico 2-in-1 per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 169,00 € – invece di 229,00 €

sconto 26% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic WashVac F20 3-in-1 Aspirapolvere Senza Fili,Lavapavimenti,Autopulizia,Serbatoio dell’Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati In offerta a 295,20 € – invece di 360 €

sconto 20 % – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic P11 Animale aspirapolvere Senza Fili con Spazzola per Animali,Scopa Elettrica Potente 26000Pa con Display Touch, Autonomia 45 Minuti,180° Regolabile per Pavimento/Tappeto/Tenda/Peli Animali In offerta a 139,30 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic A9 Purificatore d’Aria,Depuratore Air Smart con APP,CADR Fino a 460m³/h,90m²,Filtrazione a 4 Strati, Rimozione Odore Particolare,Polline, Fumo,Polveri per Casa/Ufficio/Spazio Privato In offerta a 109,00 € – invece di 199,00 €

sconto 45% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic A8 SE Purificatore d’Aria, Depuratore Air Smart con APP , CADR Fino a 200m³/h,25?,Filtro Ioni d’Argento Antibatterico & Antiallergico, Basso Rumore per Casa In offerta a 55,00 € – invece di 99,00 €

sconto 44% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza In offerta a 104,00 € – invece di 130,00 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria, 5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile,11 Programmi Preimpostati?Rumore Basso?Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza In offerta a 92,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic T20 Friggitrice ad Aria, 3,5L Air Fryer Display Touch, Funzioni Preriscaldamento /Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Carni In offerta a 99,00 € – invece di 99,00 €

sconto 00% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic P11 Smart Aspirapolvere senza Fili, Scopa Elettrica Potente 30000Pa/Autonomia 60Min con APP Smart Display Touch, 4 Spazzole e 180° Regolabile per Pavimento/Tappeto/Tenda/Peli Animali In offerta a 239,00 € – invece di 239,00 €

sconto 0% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Proscenic T31 Friggitrice ad Aria 15L,Forno Air Controllo Display Touch/APP/Alexa, Ricette Italiane Online Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA/PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo In offerta a 164,00 € – invece di 164,00 €

sconto 0% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Al momento in cui scriviamo la friggitrice/forno T31 sembra esaurita. Verificate direttamente sul sito disponibilità e sconto.