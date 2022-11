Tavolette e display Wacom in offerta Black Friday

Wacom scalda i motori per il Black Friday anticipando le offerte su una selezione di prodotti pensati per i professionisti e gli appassionati di grafica. In attesa di venerdì, gli artisti digitali potranno fare affari sia su Amazon che sul Wacom estore.

Wacom One

Per questa prima fase che va dal 21 al 24 novembre, conosciuta anche come pre-Black Friday, è ad esempio possibile comprare in offerta al 40% Wacom One (245 € invece di 409,90 € ), un display interattivo con penna pensato per lavorare a distanza, studiare e prendere appunti o persino disegnare. Usa uno schermo da 13 pollici che può essere usato anche per disegnare su presentazioni digitali o firmare documenti direttamente sul proprio computer o supporto digitale, proprio come quando si utilizzano carta e penna. Ha senso anche per dedicarsi al design e al fotoritocco, modificando foto, creando montaggi fotografici o dando forma ai vari progetti e disegni direttamente in digitale.

Wacom Intuos

Questa invece è una buona tavoletta grafica (-21%, scontata a 299 € invece di 379,90 € ) per chi inizia a lavorare nel mondo dell’arte: design minimal e compatto per essere trasportata facilmente in borsa, si controlla con una penna dotata di tecnologia a risonanza elettromagnetica e non necessita di ricarica. C’è chi la sceglie per dipingere quadri, chi per delineare i personaggi dei propri disegni o per ritoccare le foto senza limiti, tanto più che funziona con qualsiasi computer, PC o Chromebook.

Wacom Cintiq 22

Per artisti digitali o illustratori professionisti, designer o fotografi, questa tavoletta (-31%, in sconto a 686 € invece di 999,90 € ) funziona molto bene anche per liberare la propria creatività artistica quando se ne viene colti di sorpresa: progettata per essere ancora più confortevole e regalare l’esperienza della naturalezza, Wacom Cintiq 22 offre prestazioni ottimizzate in risoluzione 4K con colori vividi, mentre i tasti fisici ExpressKey permettono un flusso di lavoro più agevole, consentendo di aggiungere quel livello in più di raffinatezza a ogni progetto.

Non finisce qui

Nei prossimi giorni saranno disponibili maggiori informazioni sulle ulteriori promozioni del Black Friday e della Cyberweek di Wacom.