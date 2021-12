I propulsori industriali italiani per la mobilità elettrica al CES 2022

FPT Industrial, importante SPA italiana costruttore di propulsori a basso impatto ambientale, partecipa al CES di Las Vegas presentando sue soluzioni per il trasporto industriale sostenibile e la mobilità del futuro.

Protagonista dell’Innovation Area per le applicazioni on-road è l’assale elettrico per autoarticolati pesanti 4×2 / 6×2 con massa totale a terra (MMT) di 44 tonnellate. Garantendo prestazioni elevate (840 kW) e un’efficienza straordinaria (> 92%), l’assale elettrico per veicoli commerciali pesanti (camion di Classe 8) è stato sviluppato dalla joint-venture di Nikola, IVECO e FPT Industrial per il NIKOLA TRE BEV, i cui primi esemplari saranno consegnati negli USA nel 2022.

Nell’Innovation Area dell’on-road saranno inoltre presentate soluzioni per la trasmissione elettrica e l’accumulo di energia.

Spazio anche per il primo trattore per vigneto alimentato a biometano, sfruttato dalla casa vinicola Fontanafredda delle Langhe (Piemonte) per produrre il Barolo “Vigna La Rosa”, inserito nella Top 100 della rivista Wine Spectator.

Nel’ambito del applicazioni marine verrà presentato un propulsore ibrido elettrico totalmente nuovo per imbarcazioni commerciali e da diporto. Frutto della collaborazione con la start-up italiana Sealence, il nuovo concept per la propulsione marina integra un motore N67 570 EVO di FPT Industrial alimentato a biodiesel accoppiato a un generatore elettrico a magneti permanenti e a velocità variabile, utilizzato come range extender per ricaricare il pacco batterie. Il range extender e le batterie interagiscono simultaneamente per fornire il massimo dell’energia all’idrogetto elettrico DeepSpeed sviluppato da Sealence. Il risultato – secondo il produttore – è uno dei sistemi di propulsione marina più efficienti, efficaci, ecosostenibili e silenziosi (in modalità full-electric).

Nell’ambito di decabornizzazione dell’agricoltura, interessante applicazione del biometano con il genset multimodale ibrido a velocità variabile, interamente sviluppato da FPT Industrial: primo motore F28 a metano a bassa pressione e a velocità variabile, alimentato con il biometano ottenuto dalla digestione anaerobica dei liquami e dei rifiuti agricoli. Il partner di FPT Industrial per questo progetto è Bennamann Ltd., un’azienda britannica di tecnologie agricole che punta sulla fornitura e la produzione di biometano da rifiuti organici a zero emissioni.

