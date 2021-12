Apple lancerà un nuovo monitor esterno per Mac

Una volta c’era Thunderbolt Display, ma è stato eliminato nel 2016, ed ora l’unica opzione per chi vuole un monitor esterno Apple per Mac è il modello professionale Pro Display XDR da oltre 5.000 euro di prezzo di listino: rispondendo a una domanda diretta sull’argomento il ben informato Mark Gurman di Bloomberg dichiara di essere fermamente convinto che Apple introdurrà un nuovo monitor esterno per Mac dal prezzo molto più abbordabile, tanto che rientrerà nella categoria di prodotti destinati agli utenti consumer.

Le anticipazioni al riguardo non mancano: fin da luglio si parla di un monitor esterno con processore Apple A13, mentre negli scorsi giorni un altro leaker considerato attendibile ha riferito di lavori in corso tra Apple e LG per tre nuovi monitor da 24”, 27” e anche da 32 pollici. La situazione è nota e ben conosciuta dagli appassionati Apple: nel listino ufficiale manca da tempo un monitor esterno Apple nella categoria consumer. Chi ne vuole uno deve per forza di cose rivolgersi ai modelli offerti da altri marchi, come per esempio i monitor LG UltraFine 4K e anche 5K che Apple consiglia da tempo ai propri utenti.

Purtroppo Mark Gurman non offre dettagli tecnici, ma indizi e ragionamento portano nella stessa direzione: per un nuovo monitor esterno Apple per Mac è solo questione di tempo. Questo perché dall’introduzione di Pro Display XDR i prezzi delle componenti sono diminuiti e grazie al miglioramento della tecnologia, è possibile crearne uno nuovo con qualità simili a prezzo sensibilmente inferiore rispetto al monitor professionale Apple. Secondo il giornalista USA anche gli utenti consumer potranno beneficare delle principali qualità di visualizzazione di Pro Display XDR con un nuovo monitor che potrebbe costare la metà di quello professionale.

Non manca anche una frecciata che il giornalista statunitense indirizza alla multinazionale di Cupertino «È ancora esilarante che Apple abbia cercato di giustificare il prezzo del monitor attuale confrontandolo con un monitor di riferimento di livello hollywoodiano da 43.000 dollari». Un suo parere personale che sembra però condiviso anche da alcuni utenti professionisti di foto e video che hanno confrontato Apple Pro Display XDR con il monitor Sony di riferimento indicato da Apple.

Tutto quello che c’è da sapere sul monitor professionale Apple Pro Display XDR è in questo articolo di macitynet.