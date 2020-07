I registi di “Avengers: Endgame” al lavoro sul film più costoso di Netflix

Saranno Joe e Anthony Russo, registi di “Avengers: Endgame” e “Infinity War” a realizzare il film più costoso di Netflix: “The Grey Man”. La pellicola sarà interpretata da Ryan Gosling e Chris Evans e avrà un budget di 200 milioni di dollari.

“The Gray Man” sarà il primo film così importante per le casse di Netflix. E non è un caso che per farlo il gigante dello streaming tv abbia scelto il duo noto per i successi al botteghino, Joe e Anthony Russo. La produzione del film potrebbe incominciare in autunno o nella primavera 2021: dipenderà dalle restrizioni per il Covid-19. E’ probabile, quindi, che “The Gray Man” sarà disponibile online su Netflix alla fine del 2021.

I protagonisti, Ryan Gosling e Chris Evans, saranno messi l’uno contro l’altro e interpreteranno una storia ispirata alla popolare serie di libri di Mark Greaney. L’obiettivo dei registi è quello di presentare sulla piattaforma Netflix un film del calibro di James Bond.

Un obiettivo audace, che non sorprende, e che vede Netflix ancora forte del successo ottenuto in questo 2020 segnato dalla pandemia da Coronavirus e di conseguenza, da una crescita del numero di abbonati (si parla di streaming tv e quarantena in questo articolo di Macitynet).

Il gigante dello streaming ha annunciato solo la settimana scorsa – poco prima di rendere pubblica la decisione sul film più costoso di Netflix – di aver raggiunto i 10 milioni di abbonati nell’ultimo trimestre e 26 milioni nella prima metà del 2020.

“The Grey Man”, il film più costoso di Netflix fino ad ora, potrebbe essere il primo titolo di una serie fortunata per Netflix. Secondo quanto riportato in un articolo di Deadline, pubblicazione specializzata in show business, Gosling sarebbe disponibile anche per tornare per un seguito di “The Grey Man”.

