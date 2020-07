Apple TV+ avrà il documentario sul meteorite di Werner Herzog “Fireball”

E’ una passione per lo spazio quella di Apple TV+. Dopo il dramma “For all mankind” e il cartone animato “Snoopy in Space” arriva il documentario sul meteorite “Fireball”. Apple TV+ ha infatti acquisito il documentario sul meteorite di Werner Herzog, “Fireball”.

“Fireball”, diretto da Werner Herzog, in collaborazione con il vulcanologo Clive Oppenheimer, offrirà agli spettatori la possibilità di “scoprire come stelle cadenti, meteoriti e altri impatti profondi abbiamo aiutato l’immaginazione a focalizzarsi su altri mondi, sul passato e sul futuro dell’umanità”.

Werner Herzog e Clive Oppenheimer hanno collaborato precedentemente anche ad altri documentari, tra cui quello dedicato al vulcano “Into the Inferno”, presentato in anteprima su Netflix nel 2016. Il documentario “Fireball” è stato annunciato nel 2018 ed è prodotto da Spring Films. Non è stata annunciata una data d’uscita.

Intanto, per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata pensando a galassie lontane, sono ancora disponibili sul catalogo di Apple TV+ “For all mankind” e il cartone animato “Snoopy in Space”.

“For All Mankind” è la nuova serie creata da Ronald D. Moore che racconta che cosa sarebbe successo se la corsa allo spazio non fosse mai finita e se il programma spaziale fosse rimasto al centro delle speranze e del sogno americano. Ambientata dal 1969 al 1974, la serie tv ha permesso la messa in scena degli eventi storici dopo il primo allunaggio della storia, compiuto non dagli americani ma dai russi, immaginando una storia diversa per Ted Kennedy, per Nixon e per tutti gli americani. E’ già stata ordinata una seconda stagione di For All Mankind.

“Snoopy nello spazio” è, invece, la serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porterà gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.

