Come sta la batteria del vostro iPhone e Mac? Scopritelo con coconut Battery

coconut Battery 3.8 è l’ultima versione di una comoda utility che consente di ottenere vari dettagli sullo stato di salute della batteria di Mac e dispositivi iOS (iPhone, iPad, iPod touch). È possibile ottenere dettagli quali la data di costruzione della batteria, il numero di cicli, la temperatura, lo stato, l’età e altro ancora.

Dopo l’avvio, l’utility mostra un’icona nella barra dei menu: da qui è possibile mostrare la percentuale di carica della batteria, inclusa quella di iPhone e iPad. Olte a dettagli vari sulle batterie, è possibile visualizzare dettagli sull’usura delle unità SSD (al momento sono supportate unità Apple, Samsung, OCZ e Crucial).

Le informazioni relative alla batteria possono essere salvate permettendo di confrontare i dati nel corso del tempo per capire cos’è cambiato. La versione base del programma è gratuita ma è possibile attivare funzionalità aggiuntive con la licenza “Plus” (9,95 euro). Le funzionalità della versione Plus (incluso il viewer con i dettagli sullo stato della batteria iOS) sono ad ogni modo disponibili per tutti per 14 giorni.

Le informazioni sulle batterie dei dispositivi iOS si possono ottenere collegando i dispositivi via USB. In alternativa è possibile ottenere gli stessi dettagli abilitando il sync via WiFi (abilitando la relativa opzione in iTunes).

coconut Battery 3.6.8 richiede OS X 10.11 o superiore e si scarica gratis dal sito dello sviluppatore.