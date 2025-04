I Roborock si controllano meglio dai dispositivi Apple

Pubblicità

Matter si espande ormai a macchia d’olio: entro il 10 aprile diversi modelli di aspirapolvere smart Roborock riceveranno un aggiornamento firmware che migliorerà il protocollo Matter integrato per offrire un’esperienza utente ancora più performante.

L’aggiornamento sembra interessare l’intera gamma, compresi tutti i modelli della serie Roborock Saros e Roborock Qrevo, oltre al Roborock S8 Max V Ultra, che vedranno un reale potenziamento delle loro funzionalità.

Parallelamente, Apple ha annunciato l’integrazione di Matter con l’app Home su iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod e Mac. Ciò significa che sarà possibile controllare qualsiasi aspirapolvere robot compatibile di Roborock tramite uno di questi dispositivi Apple.

Questo vuol dire che dopo gli aggiornamento, l’aspirapolvere potrà avviare automaticamente la pulizia non appena l’utente esce di casa o si potranno impostare specifiche aree da pulire attraverso l’app Apple Casa.

Ovviamente, queste funzionalità sono disponibili solo su iPhone con iOS 18.4 o versioni successive, mentre i modelli con versioni di sistema precedenti non potranno usufruirne delle novità. Inoltre, gli utenti potranno attivare e disattivare le pulizie anche tramite comandi vocali con Siri.

Oltre ai dispositivi Roborock, le nuove integrazioni di Apple sono compatibili anche con altri marchi, come Ecovacs e iRobot, purché i dispositivi supportino il protocollo Matter, che di fatto opera come una porta l’accesso al controllo tramite dispositivi Apple.

Per tornare a Roborock, le novità potranno variare non solo in base al modello Roborock, ma anche a seconda dell’ecosistema di smart home utilizzato. Non tutte le piattaforme, ad esempio, hanno integrato Matter con lo stesso livello di completezza.

Sembra ormai chiaro che man mano che l’integrazione di Matter si espande su tutte le piattaforme, sempre più dispositivi riusciranno a connettersi in maniera semplice e rapida ai vari ecosistemi, senza dover fare più ricorso a complesse automazioni tramite IFTTT, come era in passato.