Roborock S8 MaxV Ultra è il primo robot aspirapolvere certificato Matter

È arrivato il primo aspirapolvere robot certificato Matter: è il Roborock S8 MaxV Ultra, modello di punta dell’azienda cinese che apre così la strada verso potenziali integrazioni future con i principali ecosistemi Smart per la casa.

Questa certificazione è stata rilasciata dalla CSA Alliance e di fatto promette un’interazione senza soluzione di continuità tra piattaforme, cloud e protocolli compresi quelli Apple, Amazon e Google, migliorando potenzialmente l’esperienza dell’utente con una più ampia gamma di connessioni e applicazioni per i dispositivi in ​​futuro.

Su azienda e mercato italiano

Roborock è stata fondata in Cina nel 2014 e attualmente opera in oltre 170 paesi, con più di 15 milioni di dispositivi già installati nelle case in tutto il mondo.

Nel 2023 ha raggiunto il primo posto nelle vendite di aspirapolvere robot a livello globale, con un tasso di crescita annuale complessivo del 73,32%.

Questi risultati positivi si inseriscono in un contesto in cui la domanda per dispositivi autonomi o connessi per la pulizia sta crescendo in modo importante. Secondo il recente studio realizzato da Roborock con IDC, infatti, le dimensioni del mercato mondiale della Smart Home continueranno a crescere, spinte dal desiderio diffuso di comodità, efficienza energetica e sicurezza.

Per quanto riguarda l’Europa, gli aspirapolvere robot del marchio vanno forte soprattutto in Germania e nei paesi del Nord, con una forte volontà di emergere anche in Italia, dove di recente è stata stretta una partnership con MediaWorld per la distribuzione nei punti vendita nel nostro paese.

Sul Roborock S8 MaxV Ultra

Questo nuovo aspirapolvere robot era già stato mostrato in anteprima a gennaio durante il CES 2024 di Las Vegas.

Tra le caratteristiche di punta segnaliamo:

il sistema FlexiArm Design , un braccio robotico che massimizza la pulizia di angoli e bordi, grazie anche all’impiego del panno laterale Extra Edge ;

, un braccio robotico che massimizza la pulizia di angoli e bordi, grazie anche all’impiego del panno laterale ; il sistema di lavaggio VibraRise 3.0 , con doppi moduli di vibrazione che sfregano alla velocità di 4.000 volte al minuto;

, con doppi moduli di vibrazione che sfregano alla velocità di 4.000 volte al minuto; la capacità di sollevarsi fino a 20 mm quando incontra tappeti;

quando incontra tappeti; la stazione di ricarica RockDock Ultra che svuota la polvere, riempie ed eroga automaticamente il detersivo, lava il panno con acqua calda a 60°C e lo asciuga con aria riscaldata a 60°C per evitare la formazione di odori e muffe. Rileva inoltre i livelli di sporco per determinare il successivo rilavaggio del panno e, ove necessario, effettuare un nuovo lavaggio;

che svuota la polvere, riempie ed eroga automaticamente il detersivo, lava il panno con acqua calda a 60°C e lo asciuga con aria riscaldata a 60°C per evitare la formazione di odori e muffe. Rileva inoltre i livelli di sporco per determinare il successivo rilavaggio del panno e, ove necessario, effettuare un nuovo lavaggio; Il sistema Reactive AI 2.0 per riconoscere ed evitare gli ostacoli;

per riconoscere ed evitare gli ostacoli; l’assistente vocale integrato Hello Rocky , che permette di sfruttare il protocollo Matter e di effettuare videochiamate;

, che permette di sfruttare il protocollo Matter e di effettuare videochiamate; la potenza di aspirazione di ben 10.000 Pa.

Dove comprare

Roborock S8 MaxV Ultra è in vendita dal 25 aprile e costa 1.499 €. Lo trovate anche su Amazon, dove fino all’8 Maggio sarà possibile acquistarlo in promozione-lancio per 1.399 €.

Se siete interessati a questo genere di periferiche, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori aspirapolvere robot per pulire e lavare con serbatoio separato. La sezione di Macitynet dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile si chiama CasaVerdeSmart e potete scoprirne di più partendo da qui.