I robot di Pudu Robotics per i servizi di consegna senza contatto negli ospedali e non solo

Il COVID-19, caratterizzato dalla trasmissione da uomo a uomo, ha spinto ospedali e ristoranti a cercare l’utilizzazione di sistemi innovativi o di aiuto per per far fronte alle esigenze di consegna senza contatto.

Pudu Robotics ha fornito a tale scopo robot agli ospedali di Seul, nella Corea del Sud, di Pechino e Wuhan, in Cina, e in altri luoghi ancora. Totalmente automatizzati, i robot in questione sono in grado di occuparsi autonomamente delle procedure di consegna, riducendo così il contatto diretto tra le persone e prevenendo la diffusione del virus.

I Pudubot sono dotati di multisensori e di una tecnologia per il posizionamento e gli spostamenti e, un vassoio di grande capacità che permette di consegnare medicinali, alimenti e altro ancora ai pazienti negli ospedali, per ridurre il carico di lavoro del personale sanitario.

In realtà, questi robot consegnavano le pietanze nei ristoranti anche prima del COVID-19. Attualmente i robot di in questione sono utilizzati per i servizi di consegna senza contatto da oltre 2.000 aziende internazionali come Wowa Brothers, operatore di app per cibo a domicilio della Corea, di Sheraton, la catena alberghiera di lusso, di Haidilao, il gigante dell’hot pot cinese, e di JD.com, il colosso dell’e-commerce della Cina.

Nata nel 2016, Pudu Robotics è una società high-tech statale impegnata nella ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e vendita di robot per servizi di consegna. Con sede a Shenzhen, la società gestisce anche centri R&D a Pechino e a Chengdu, oltre a filiali e centri di assistenza in oltre 60 città cinesi.

Le linee principali dei prodotti Pudu sono i robot di consegna utilizzati in ristoranti, hotel, centri direzionali, ospedali e strutture per il karaoke. Nel 2019 l’azienda cinese ha venduto oltre 5.000 robot, un risultato che l’ha proiettata ai vertici del settore.

