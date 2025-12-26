I tuoi vecchi dispositivi elettronici stanno avvelenando il pianeta: sai dove finiscono davvero?

I dispositivi elettronici che non usi più non spariscono nel nulla. Scoprire dove finiscono cambia il modo di guardare alla tecnologia di tutti i giorni.

Cambiare telefono o computer è diventato un gesto quasi automatico. Un modello più veloce, una batteria migliore, uno schermo più grande e quello vecchio finisce messo da parte, spesso senza una vera decisione sul suo destino. Rimane chiuso in un cassetto o, peggio, viene gettato come un rifiuto qualunque. E’ proprio in quel momento che nasce un problema silenzioso, ma enorme, perché ciò che consideriamo superato continua a esistere e ad avere un impatto concreto sull’ambiente.

Un vecchio smartphone o un PC non sono semplici oggetti inutili. Sono RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e racchiudono una doppia natura: da un lato sostanze potenzialmente pericolose per il suolo e l’acqua, dall’altro materiali preziosi e rari che potrebbero essere recuperati. Ignorare questa realtà significa alimentare lo spreco e contribuire a un inquinamento che spesso non vediamo, ma che cresce lontano dai nostri occhi.

Cosa succede davvero ai dispositivi elettronici che non usiamo più

Proprio su questo tema si concentra l’edizione 2025 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in programma a novembre, con lo slogan “Accendi il valore, spegni lo spreco”. L’iniziativa, inserita nel Programma Life+ della Commissione europea, nasce per aumentare la consapevolezza sulle quantità di rifiuti che produciamo e sulla necessità di intervenire prima che diventino un problema ingestibile. I RAEE rappresentano uno dei nodi più critici, perché nell’Unione europea gli obiettivi di raccolta sono ancora lontani dall’essere raggiunti.

Quando un dispositivo non viene smaltito correttamente, le sue componenti possono rilasciare sostanze chimiche nocive nell’ambiente. Allo stesso tempo, non recuperare i materiali contenuti al suo interno significa perdere risorse come rame, alluminio, oro e argento, la cui estrazione comporta costi ambientali ed economici elevatissimi. Riciclare correttamente i RAEE permette invece di separare le diverse parti, avviando i materiali riutilizzabili a nuovi cicli produttivi e gestendo in sicurezza ciò che non può essere recuperato.

La SERR 2025 non si limita a un messaggio teorico, ma si traduce in iniziative concrete sui territori. In Emilia-Romagna, ad esempio, i Centri di educazione ambientale e alla sostenibilità, coordinati da Arpae, promuovono attività legate all’economia circolare, in linea con il Programma Infeas 2024-26. L’obiettivo è rendere il tema del corretto smaltimento dei dispositivi elettronici qualcosa di tangibile e comprensibile per i cittadini.

Anche la Provincia di Bolzano ha scelto di puntare sulla sensibilizzazione diretta, organizzando il 27 novembre 2025, a Bolzano, una giornata dedicata alle strategie di consumo. L’evento, curato dall’Ufficio Gestione rifiuti di Appa Bolzano, affronta il tema dello spreco e del riuso, mostrando come le scelte quotidiane influenzino la gestione delle risorse e la produzione di rifiuti, compresi quelli tecnologici.