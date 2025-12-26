La crisi della RAM invoglierà gli sviluppatori a creare applicazioni meno pesanti?

Con l’incessante salita nei prezzi delle memorie per colpa dell’AI, o meglio la domanda insaziabile di memorie dai data center, si torna a discutere del problema dei moderni software, inutilmente “pesanti” dal punto di vista dell’occupazione della RAM.

Il sito The Register fa l’esempio del Task Manager di Windows che attualmente occupa 6MB su disco e richiede circa 70MB di memoria RAM solo per visualizzare sullo schermo semplici informazioni di sistema, un quantitativo enorme rispetto agli 85KB richiesti in passato.

La moderna versione del Task Manager non è nettamente diversa dall’originale, scrive The Register, facendo un parallelo con la crisi energetica degli anni ’70 durante la quale si assistette al brusco aumento del prezzo del greggio e dei suoi derivati, portando vari paesi ad interrogarsi sulle possibili soluzioni e il risparmio energetico fu una delle principali risposte alla crisi; qualcosa di simile potrebbe accadere anche portando a una disciplina analoga.

Più disciplina e attenzione nello sviluppo

“Gli sviluppatori dovrebbero considerare con precisione quanto davvero hanno bisogno di un framework e dedicare sforzi all’efficienza”, si legge nell’articolo, ricordando che fino a qualche anno fa avevano applicazioni e sistemi operativi che funzionavano senza problemi da un floppy disk e la RAM si misurava in kilobyte e non megabyte.

L’inversione della tendenza del “peso” spropositato delle applicazioni non può avvenire dall’oggi al domani, ma richiede cambiamenti di pensiero e un modo diverso di vedere le cose. Le catene di strumenti sfruttati dagli sviluppatori devono essere ripensate, offrire ricompense per la compattezza, sia quando si software sono a “riposo”, sia quando sono in funzione.

Di un peggioramento nel modo di sviluppare il software, dando per scontata la disponibilità di grandi quantità di memoria RAM e spazio su disco, si parla da anni. Ovviamente le tecnologie sono cambiate e non è corretto fare paragoni con 30 e più anni fa, ma indubbiamente le applicazioni stanno diventando o sempre più grandi e questo potrebbe essere evitato se lo sviluppo software fosse finalizzato anche all’efficienza. L’aumento dei costi della memoria RAM e delle unità SSD potrebbe finalmente convincere gli sviluppatori ad adoperarsi in questo senso, portare nuove filosofie di sviluppo e pensare solo ai contenuti e puntare anche sull’ottimizzazione.